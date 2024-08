Milan, pioggia di critiche per Fonseca: il giornalista ci va giù pesante nei confronti del tecnico

Mister Paulo Fonseca finisce nel mirino della critica dopo la sconfitta rimediata in casa del Parma: il giornalista ci va giù pesante.

Ha creato e continua a suscitare grande scalpore la brutta caduta del Milan di Paulo Fonseca alla seconda giornata di campionato. Dopo l’amaro pareggio ottenuto in casa contro il Torino, la squadra rossonera ha alimentato ancor più gli animi dei suoi tifosi e della critica con la prima sconfitta stagionale contro il Parma. Un ko che ha conseguentemente messo Fonseca sotto la lente d’ingrandimento della stampa.

Pioggia di critiche per Fonseca

La formazione di Pecchia ha portato a casa la vittoria con grinta, determinazione e idee, componenti che sono mancate al Milan per uscire indenne dall’Ennio Tardini. I ducali hanno messo a segno i loro primi tre punti della stagione rifilando ai rossoneri una severa lezione, chiudendo la sfida con il punteggio di 2-1.

Una sconfitta che ha dato vita ad una serie di critiche nei confronti del tecnico, mostratosi amareggiato nel post gara per l’atteggiamento messo in campo dai suoi giocatori. Tra quelli che hanno riservato una note negative per l’allenatore rossonero c’è anche Fabio Ravezzani.

Il direttore di Telelombardia c’è andato giù pesante, usando delle parole inequivocabili tramite il suo account X: “Sembrava assurdo immaginare un Milan con un solo punto dopo 2 partite contro Toro e Parma. 4 gol subiti, squadra catatonica. Fonseca deve cambiare modulo, più che interpreti che vanno e vengono a caso. Se non lo fa entro settembre meglio sostituire lui che gettare la stagione”.