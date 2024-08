Milan, ritorno di fiamma per il centrocampo: rossoneri ancora in corsa

Torna calda la pista che porterebbe ad un vecchio pallino del Milan. La dirigenza potrebbe virare su di lui per il colpo a centrocampo.

A due settimane dall’inizio del campionato, il Milan ha ancora diverse lacune da colmare. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Strahinja Pavlovic, il prossimo colpo dovrebbe essere Emerson Royal. Poi, chiuso il capitolo difesa, sarà tempo di concentrarsi sul centrocampo e sull’attacco. Per quanto riguarda la metà campo non è di certo un segreto che il primo nome nella lista sia quello di Youssouf Fofana, per il quale si stanno però riscontrando diverse difficoltà.

L’intesa con il Monaco è, infatti, ancora molto lontana e la sensazione è che alla fine si possa concludere tutto con un nulla di fatto. I Rossoneri stanno così pensando ad altri profili e nelle ultime ore starebbe tornando di moda anche un vecchio pallino. Il club rossonero sembrerebbe, infatti, ancora iscritto alla corsa Sofyan Amrabat. L’ex Fiorentina è ormai ai margini del progetto del Manchester United e la sua cessione sembra essere l’ipotesi più probabile.

Dalla Turchia sono sicuri: Milan ancora interessato ad Amrabat

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, nella lista dei club sulle tracce del centrocampista marocchino ci sarebbe anche il Milan. Il nome del classe ’96 era già stato accostato in precedenza al club rossonero e adesso lo stallo nella trattativa con il Monaco legata a Fofana, potrebbe riaccendere le luci sull’affare. Tra le squadre in pole sembra esserci anche il Galatasaray, ma il Milan potrebbe provare ad attuare il sorpasso per riportare in Serie A il marocchino.

La speranza di Amrabat è ancora quella di ritagliarsi un proprio spazio in Premier League con la maglia dei Red Devils, ma il club inglese sembra avere altre idee e spera di poter piazzare il giocatore. Il 27enne ha senza dubbio giocato il suo miglior calcio con la maglia della Fiorentina e questo potrebbe spingere per un suo ritorno in Italia.

Nei prossimi giorni il Milan proverà un ultimo tentativo per Fofana, ma in caso di fumata nera (molto probabile viste le alte richieste del Monaco) si potrebbe provare l’affondo per Amrabat. L’inizio del campionato è sempre più vicino ed è fondamentale per i Rossoneri chiudere quanto prima per un centrocampista. Il nome di Amrabat potrebbe fare al caso giusto e anche la dirigenza rossonera lo sa molto bene.