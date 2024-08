Milan scatenato: in arrivo altri tre rinforzi per Fonseca

Il Milan è in piena attività sul fronte calciomercato, e negli ultimi giorni ha ufficializzato l’arrivo di Emerson Royal dal Tottenham, un rinforzo importante per la fascia destra. Tuttavia, la società rossonera non si ferma qui: si prevede un finale di mercato frenetico con almeno altri tre acquisti in programma.

Il primo obiettivo è rafforzare il centrocampo, e in cima alla lista dei desideri c’è Youssouf Fofana del Monaco. Il francese rappresenta una priorità per il Milan, che vede in lui il profilo ideale per dare qualità e sostanza alla mediana. Tuttavia, le trattative sono tutt’altro che semplici, con il club monegasco che valuta Fofana intorno ai 25 milioni di euro. Il Milan è al lavoro per cercare una formula che possa soddisfare entrambe le parti, magari con un prestito oneroso e diritto di riscatto.

Milan, non solo Fofana: gli altri nomi in lizza per il centrocampo

In alternativa, il club monitora anche la situazione di Lazar Samardzic, giovane talento serbo dell’Udinese. Samardzic, con le sue qualità tecniche e la visione di gioco, potrebbe rappresentare un’ottima soluzione, soprattutto in ottica futura.

Ma il mercato del Milan non si limita solo al centrocampo. In attacco, il nome caldo è quello di Tammy Abraham, attualmente in forza alla Roma. L’inglese, che ha già dimostrato il suo valore in Serie A nonostante i problemi degli ultimi anni, è il profilo ideale per completare il reparto offensivo rossonero.

L’operazione, tuttavia, si preannuncia complicata, sia per la valutazione del giocatore che per la concorrenza di altri club europei. Ibrahimovic e Moncada stanno studiando la situazione, cercando di capire se ci siano margini per un affondo decisivo negli ultimi giorni di mercato.

Il Milan, dunque, non si ferma e punta a rinforzare ulteriormente la rosa per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia intensa, tra campionato e impegni europei. Dopo un inizio di mercato positivo, con l’arrivo di profili importanti come Morata e il centrale Pavlovic, la dirigenza rossonera vuole chiudere in bellezza, assicurandosi i rinforzi necessari per competere su tutti i fronti.

I tifosi rossoneri restano con il fiato sospeso, in attesa dei prossimi colpi che potrebbero regalare al Milan una squadra ancora più competitiva, pronta a lottare per i massimi traguardi in Italia e in Europa.