Milan stai attento: Liberali finisce nel mirino di un top club

Mattia Liberali ha chiamato su di sé l’attenzione di un top club europeo: Milan fai attenzione!

Il promettente talento del Milan, Mattia Liberali, sta facendo parlare molto delle sue qualità in occasione di questo precampionato estivo. Il centrocampista classe 2007 sta dando saggio del suo potenziale, mettendosi in luce con giocate d’alta scuola, abbinate ad una spiccata personalità, tutt’altro che scontata considerata l’età.

Liberali sta stregando tutti al Milan, tra quelli che sono rimasti ammaliati dal valore qualitativo del giovane calciatore c’è anche Paulo Fonseca. Al termine dell’amichevole contro il Real Madrid, proprio il tecnico portoghese ha speso due parole per Liberali parlando del suo prossimo futuro: “Gioca con coraggio ma dobbiamo pensarci, capire quello che sia meglio per lui, se andare a giocare dove può avere più spazio oppure restare qui, stare un po’ con noi e avere la possibilità di giocare per Milan Futuro”. Nel frattempo però, c’è una big del calcio europeo che starebbe iniziando a fare più di un pensiero sul talento rossonero.

Un top club mette gli occhi su Liberali

Dopo le amichevoli contro Rapid Vienna, Manchester City e Real Madrid, Mattia Liberali sarebbe finito nell’orbita di molti club prestigiosi. Secondo le informazioni raccolte da ‘Sky Sport’, il centrocampista rossonero avrebbe scaturito l’interesse di diverse società estere di una certa fama a livello globale.

Tra chi starebbe osservando dettagliatamente Mattia Liberali c’è uno dei club più prestigiosi al mondo, il Barcellona. I blaugrana sarebbero, infatti, fortemente coinvolti dalle dinamiche relative al giovane centrocampista del Milan.

Gli apprezzamenti del Barça per Liberali fungono da campanello d’allarme per il Milan, che ha tutte le intenzioni di tenersi stretto il proprio talento. Mister Paulo Fonseca, di fatto, sarebbe sempre più propenso di concedergli un percorso di crescita diviso tra prima squadra, Primavera e Milan Futuro. La società lombarda avrebbe quindi un programma ben stabilito, con l’intento di preservare e far crescere gradualmente il suo prospetto. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la proprietà rossonera avrebbe fissato un incontro con l’agente del calciatore per discutere delle scelte da fare sul futuro. La decisione finale dovrebbe arrivare entro la metà di agosto.

Il club rossonero è convinto che su Liberali si possano costruire delle basi importanti, come con Camarda. Il giovane di Carate Brianza, che ha il contratto in scadenza nel 2026, si è reso protagonista proprio nell’ultimo test amichevole contro il Real, propiziando il gol vittoria di Chukwueze con un assist delizioso.

Si è trattato del suo secondo match da titolare dopo quello con il Rapid Vienna, gara andata in scena prima della spedizione in America che ha convinto Fonseca ad inserirlo nella lista dei convocati per la tournée. Prima ancora del test con i Galacticos, Liberali ha ben figurato nell’ultima mezz’ora della sfida contro il Manchester City.

Insomma, il Milan di Paulo Fonseca non fa che continuare a raccogliere segnali positivi dalla tournée negli Stati Uniti. Uno di questi porta il nome di Mattia Liberali, senza dubbio la grande rivelazione rossonera nel Soccer Champions Tour.