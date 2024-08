Milan, svelata l’entità dell’infortunio di Morata: le ultime sull’attaccante

Il Milan trema per la notizia dello stop di Morata. Ora il club comunica l’entità dell’infortunio e le ultime sull’attaccante spagnolo.

Il Milan con Alvaro Morata ha messo a segno un gran colpo nel reparto offensivo. Il nuovo numero 7 rossonero ha anche messo a segno una rete nel suo esordio rossonero a San Siro. Il primo pareggio del Milan difatti non appaga il club ma Fonseca ha intenzione di lavorare sodo per fare meglio nelle prossime gare. Negli ultimi giorni però ecco subito la paura del Diavolo per le condizioni del proprio attaccante.

Difatti Alvaro Morata si è dovuto subito fermare per via di un problema fisico avuto dopo la prima gara di Serie A. L’attaccante rossonero ha subito mandato in apprensione club e tifosi che non potevano capacitarsi di uno stop tanto celere dopo appena il primo gol in rossonero alla prima giornata. Ora però arrivano nuovi dettagli sul suo infortunio.

Milan, svelata l’entità dell’infortunio muscolare di Alvaro Morata: il comunicato

Il club ha fatto sapere a tutti i tifosi l’entità dell’infortunio di Morata accusato dopo la gara con il Torino. Si tratta di un infortunio muscolare di basso rilievo che comunque necessita di uno stop di almeno due settimane per lo spagnolo:

L’ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto Alvaro Morata ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana.

Dunque una lesione di basso grado e per ora lo spagnolo salterà, con molta probabilità, le gare contro Parma e Lazio.