Milan-Torino, Fonseca non si scompone: “Ho totale fiducia nella squadra”, poi l’elogio a Leao

Che partenza per questa Serie A. Il Milan rimonta il Torino e conclude sul 2-2 l’esordio in campionato. Un match dalle mille emozioni commentato da Fonseca.

Disattento, ma orgoglioso. È questa la miglior descrizione per il Diavolo in questa prima serata di Serie A. Il Milan rischia grosso con il Torino nel debutto sulla panchina rossonera di Paulo Fonseca, ma alla fine riesce a portare a casa un punto grazie alla panchina. Sono Noah Okafor e Alvaro Morata , subentrati rispettivamente a Jovic e Chukwueze, che riportano in piedi i rossoneri.

I due attaccanti rimontano il 2-0 dei granata di Vanoli, che per 70′ mostrano un ottimo calcio. Al 30′ del primo tempo, un colpo di testa di Bellanova viene deviato goffamente oltre la linea da Malick Thiaw. Dopo un controllo, la Goal Line Technology conferma il vantaggio. A seguito di un rigore annullato all’attaccante spagnolo al 63′, gli ospiti raddoppiano con Duvan Zapata.

Il 2-0 non scoraggia i rossoneri, che risalgono la china grazie alle due punte e negli ultimi istanti del recupero rischiano pure di vincerla. Da qui dovrà ripartire il Diavolo, facendo tesoro degli errori della prima ora di campionato.

Milan-Torino, Fonseca soddisfatto a metà: “

Nel post partita Fonseca ha detto la sua sul match appena concluso:

“Penso che si parli di un problema di difesa e generale. I primi 45 minuti siamo stati passivi in fase di costruzione del Torino. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e abbiamo creati di più. La passività della squadra va però migliorata per non lasciare le altre squadre giocare. È un problema collettivo, non individuale.”

L’allenatore ha detto la sua su una coppia gol che può regalare soddisfazioni, ovvero Morata-Leao:

“Questi giocatori vivono di numeri. Rafa ha la capacità di fare più gol e assist. Oggi ha cercato di fare tanto. Gli è mancato solo il gol, ha lavorato tanto. Per quanto riguarda Morata, è un giocatore di tanta esperienza che può creare spazi a Rafa. Abbiamo tanti soluzioni offensive, quello non è un problema. L’interrogativo è la passività della squadra in fase difensiva.”

Siamo solo all’inizio e c’è tanto lavoro da fare, ma a Fonseca non manca un aspetto fondamentale:

“Io ho totale fiducia. Non è la prima partita che ho pareggiato. Non ho dubbi della qualità dei giocatori. Abbiamo la necessità di lavorare più insieme come squadra. Ciò non cambia in un giorno. Abbiamo cinque settimane di lavoro, abbiamo tempo per migliorare.”

Successivamente, intervenuto a Sky, il portoghese ha espresso un parere sui subentrati, decisivi ai fini del risultato:

“Abbiamo una settimana per migliorare fisicamente questi giocatori. Era impossibile farli giocare dall’inizio ma quando sono entrati hanno fatto bene. Ora abbiamo bisogno di fargli recuperare velocemente la forma fisica”.

Il portoghese ha un gruppo sicuramente valido, che dovrà valorizzare con il tempo e, soprattutto, con il lavoro.