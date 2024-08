Milan-Torino, Furlani chiaro: “Saremo attivi”, poi le parole sul mercato in uscita

Giorgio Furlani ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match d’esordio stagionale ufficiale contro il Torino di Vanoli.

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn durante il pre-partita contro il Torino. L’ad ha sottolineato il lavoro svolto dalla dirigenza per rinforzare la squadra rossonera ed ha mostrato tutta la propria soddisfazione per esser riusciti a mettere a segno determinati colpi di mercato.

Di seguito quanto affermato da Furlani: “Era chiaro il lavoro che dovevamo fare quest’estate. Abbiamo individuato degli obiettivi e siamo riusciti a prendere proprio quelli avendo pazienza, senza farci prendere dal panico.

Abbiamo migliorato una squadra già rifondata lo scorso anno. Abbiamo l’ambizione di vincere e credo che abbiamo fatto gli interventi giusti per la squadra“.

Il Milan di Fonseca, di conseguenza, è una squadra costruita dall’allenatore portoghese in stretta collaborazione con la squadra mercato del Milan che avrebbe così esaudito fedelmente i desideri dell’ex tecnico della Roma. Adesso soltanto il campo dovrà parlare e lo farà come sempre: in maniera chiara ed a volte anche spietata. I rossoneri vogliono voltare pagina e la dirigenza del Milan sembrerebbe aver fatto il possibile per far ciò.

Il punto della situazione in ottica cessioni: le dichiarazioni di Furlani

Furlani, in seguito, ha messo in evidenza il mercato in entrata del Milan, mirato ed eseguito in maniera ottimale secondo la visione dell’ad milanista. Le sue parole sono chiare e non esclude un eventuale colpo di mercato dell’ultimo istante:

“Sapevamo il lavoro che dovevamo fare ed è stato un mercato chirurgico è mirato. Abbiamo fatto esattamente quello che volevamo fare, i tifosi credo stiano apprezzando il lavoro: adesso tocca ai giocatori dimostrare in campo. Un colpo last minute? Finché non si arriva al gong finale siamo attivi”.

Ai microfoni di Sky Sport, riguardo al mercato in uscita, invece, è stato fatto il punto della situazione in maniera chiara ed esaustiva su Kalulu, Adli e Pobega in particolare. Questi ultimi infatti non sono stati convocati per la gara d’esordio contro il Toro proprio per tenere tranquillo l’ambiente e regalare loro la possibilità di riflettere senza troppe pressioni:

“Bennacer è un giocatore molto forte e parte del nostro progetto. Kalulu, Adli e Pobega hanno richieste: se vogliono andare altrove per giocare di più, daremo loro questa possibilità. Sono dei bravi ragazzi. Il Milan ha uno stile e non spinge via nessuno”.