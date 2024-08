Milan, trovato l’accordo: Furlani piazza l’esubero

Fabrizio Romano conferma tutto e dice che il Milan è vicinissimo alla cessione del suo esubero. Trovato l’accordo col club. I dettagli.

Il Milan ha chiuso l’ennesimo colpaccio del suo mercato estivo. È atteso oggi a Milano Youssouf Fofana, il mediano tanto desiderato da Paulo Fonseca e da tutti i tifosi. Un acquisto più che funzionale ai piani e alle idee dell’allenatore lusitano. Fofana è stato acquistato per 25 milioni di euro, bonus inclusi. Domani le visite mediche e la firma sul contratto sino al 2028, poi potrà far approdo a Milanello e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Altri acquisti dopo il centrocampista francese? C’è chi dice assolutamente sì, con in particolare la possibilità che arrivi un ulteriore centrocampista (si pensa a Samardzic o Koné) e un nuovo attaccante oltre a Morata. In quest’ultimo senso è sempre caldo il nome di Tammy Abraham. Sarà tutto da vedere, dato che mancano ancora meno di 15 giorni alla chiusura del calciomercato. Ma il Milan, lo sappiamo bene, ha contemporaneamente bisogno di fare spazio. Chi può lasciare Milanello quest’estate?

Si parla tanto di Yacine Adli, non molto gradito a Fonseca. Ma prima dell’ex Bordeaux ci sono urgenze in uscita più importanti. Divock Origi e Fodé Ballo-Touré? Ovviamente sì. Uno di questi sta per dire, finalmente, addio.

Milan, tutto vero: è diretto in Ligue 1

Sia Origi che Ballo-Touré sono stati posti fuori dal progetto rossonero e piazzati nel Milan Futuro, la formazione Under 23 di Serie C. Più segnale chiaro di questo! I due sono stati invitati gentilmente a cercare una nuova sistemazione, e stavolta a titolo definitivo. Sin qui, sia l’attaccante che il terzino avevano rifiutato offerte turche ed arabe. Ma per Fodé Ballo-Touré è finalmente arrivata una proposta allettante. Due giorni fa si è fatto avanti l’AS Saint Etienne, club di Ligue.

Non è precisa l’entità dell’offerta presentata al Milan, ma dovrebbe essere struttura in bonus. In soldoni? La cifra non supera il milione di euro. Ma come riferiscono Fabrizio Romano e Matteo Moretto, tale proposta è stata accettata. Anche il giocatore ha dato l’ok al trasferimento, che per lui significa ritorno in Ligue 1. Ricordiamo infatti che il Diavolo lo aveva proprio acquistato nel 2021 dal Monaco, per circa 5 milioni di euro. L’accordo, riportano le fonti accreditate, è stato trovato dunque. Restano solo da limare gli ultimi dettagli.

Per il Milan è molto positivo il possibile addio di Fodé Ballo-Touré, un giocatore affatto funzionale al progetto ma che percepisce 1,5 milioni di euro a stagione. Liberarsi del suo peso nel monte ingaggi è dunque fondamentale.