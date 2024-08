Milan, un altro addio: cessione in Serie A

Dopo l’addio di Kalulu, ufficiale da ieri, il Milan è pronto a far uscire altri calciatori: uno di questi può restare in Serie A

C’era la sensazione che l’acquisto di Fofana potesse chiudere il mercato del Milan. In realtà, come annunciato da Ibrahimovic (“il mercato finisce quando lo dico io“), c’è ancora spazio per altre sorprese.

Tutto dipende, al momento, dalle uscite.

Ormai è chiaro che Ismael Bennacer è fra i cedibili: ci sono contatti con alcune società arabe e l’ipotesi di addio è molto concreta in queste ore.

Così come è concreta l’uscita di Adli, sempre più ai margini (nemmeno convocato per Milan–Torino).

A questi due centrocampisti, però, bisogna aggiungerne un terzo: si tratta di Tommaso Pobega, anche lui messo sul mercato dall’allenatore con la decisione di non portarlo in panchina per la prima di campionato.

Non rientra nel progetto tecnico quindi e si sta cercando la soluzione migliore. Che potrebbe essere in Serie A.

Ma prima di dare il via libera, il Milan vuole una garanzia.

Pobega resta in Serie A, ma il Milan chiede garanzie: i dettagli

La squadra interessata a Pobega in questo momento è il Bologna. Con i Felsinei ritroverebbe Vincenzo Italiano con il quale ha condiviso un’ottima esperienza con la maglia dello Spezia diversi anni fa.

L’allenatore lo stima e lo vorrebbe di nuovo con sé.

La trattativa potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma stavolta la società rossonera, come scrive Tuttosport, chiede agli emiliani delle garanzie.

Il Milan infatti vorrebbe evitare un nuovo caso Saelemaekers: dopo un’ottima stagione, il Bologna ha comunque deciso di non riscattarlo, e questo ha rovinato un po’ i piani del Diavolo.

Ecco perché non vuole che si ripeta un nuovo caso simile con Pobega e per questo sono in corso dei colloqui per arrivare ad un accordo soddisfacente.

Il giocatore come detto non rientra nei piani di Fonseca: per caratteristiche, infatti, è molto lontano dal diktat dell’allenatore portoghese.

Per questo motivo la cessione è la soluzione migliore, così come per Bennacer e per Adli.

Dal punto di vista dei sostituti, con i soldi incassati il Milan potrebbe provare a prendere Manu Koné, obiettivo annunciato da Ibrahimovic.

Insieme a lui arriverà anche Silvano Vos dall’Ajax, con il quale è già tutto fatto (attesa solo per il via libera dagli olandesi). Inoltre, il Milan è convinto di poter inserire gradualmente anche Kevin Zeroli, il capitano del Milan Futuro.