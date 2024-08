News Milan, Fonseca stasera si gioca tutto: già scelto l’eventuale sostituto

Serata fondamentale per il futuro del Milan e di Paulo Fonseca. In caso di esonero è già pronto il possibile sostituto del portoghese.

L’avvio di stagione del Milan non è di certo stato all’altezza delle aspettative. I Rossoneri si sono resi protagonisti di due gare decisamente sottotono, totalizzando un solo punto (raggiunto all’ultimo secondo) contro Torino e Parma. Stasera si andrà a caccia della prima vittoria, ma l’avversario sarà una Lazio vogliosa di rivalsa dopo la sconfitta a sorpresa di una settimana fa contro l’Udinese.

All’Olimpico si sfideranno, dunque, due compagini desiderose di riscatto. Pressione senza dubbio maggiore per il Diavolo che, ancor di più dei capitolini, non può permettersi un ennesimo passo falso. Lo sa bene anche Paulo Fonseca che stasera si gioca il suo futuro sulla panchina rossonera dopo appena tre giornate.

La dirigenza avrebbe sperato, come ovviamente tutti i tifosi, in un esordio migliore da parte del tecnico portoghese e proprio per questo motivo non sono da escludere delle clamorosi scelte. Una sconfitta contro i Biancocelesti potrebbe essere fatale per l’ex Roma, con il club che sembra già essersi portato avanti in caso di esonero a sorpresa.

Fonseca a rischio: contatti già avvenuti tra Milan e Allegri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’unico nome preso in considerazione in caso di esonero di Fonseca è quello di Max Allegri. Dopo la burrascosa separazione con la Juventus a pochi giorni dal termine della passata stagione, subito dopo la vittoria della Coppa Italia, il tecnico livornese è rimasto senza panchina. Nel suo futuro potrebbero, però, riaprirsi le porte con del Milan con il quale ci sarebbero già stati dei contatti nei giorni scorsi.

Il big match di questa sera contro la Lazio sarà, dunque, decisivo per il proseguo della stagione del club rossonero. Tutti sperano che già oggi possa arrivare un cambio di rotta, ma è chiaro che in caso di sconfitta la scelta più ovvia possa essere l’esonero di Fonseca con Allegri pronto a subentrare.

Una separazione dopo sole tre giornate di campionato si tradurrebbe in un totale fallimento del progetto, ma al tempo stesso una scossone potrebbe essere utile. Intanto Fonseca è pronto a stupire nuovamente tutti e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe optare per una clamorosa panchina per Theo Hernandez e Rafa Leao, i due top player della squadra che in queste prime uscite hanno però altamente deluso.