News Milan, non solo San Donato: spunta un nuovo scenario sullo stadio di proprietà!

Cambia lo scenario in casa Milan: il progetto del nuovo stadio non è l’unica strada che la società milanista sta percorrendo.

Il Milan di Paulo Fonseca sta prendendo sempre più forma e, data l’ottima tournée americana, le aspettative intorno al club rossonero si sono alzate notevolmente. La società milanista ha le idee ben chiare: tornare a vincere in Italia e cercare di fare una figura migliore in Europa rispetto alla passata stagione.

Sotto la gestione Pioli negli ultimi due anni si è perso un po’ di vista l’obiettivo, soprattutto in campionato. L’ultima Champions League ha visto il Diavolo abbandonare la competizione ai gironi per poi uscire in Europa League per mano della Roma di Daniele De Rossi. Di conseguenza, i vertici del Milan hanno indicato l’obiettivo, come confermato da Fonseca: vincere lo scudetto.

Per replicare quanto fatto nel 2022, la dirigenza è riuscita a condurre nel capoluogo gente come Alvaro Morata, fresco vincitore dell’ultimo europeo con la sua Spagna. Un segnale forte e che certifica le ambizioni del club sia in campo che fuori. Proprio a questo proposito ci sono nuove news in merito alla questione stadio che ha lasciato i tifosi rossoneri a bocca aperta.

Il Milan può rimanere a San Siro: la situazione

Il progetto di costruzione della nuova casa del Milan a San Donato non è stato messo da parte nella maniera più assoluta. Infatti, secondo quanto emanato con un comunicato ufficiale direttamente dal Comune di Milano, Inter e Milan sarebbero parse interessate all’acquisto dello stadio San Siro. Seppur a sorpresa, la decisione del club milanista sarebbe quella di prendere in considerazione più opportunità.

Le due società, infatti, hanno tenuto a sottolineare che le idee indipendenti relative alla costruzione di due nuovi stadi divisi non sono affatto tramontate ma sono in corso delle valutazioni. La società rossonera, infatti, sarebbe favorevole alla riqualificazione di San Siro (preso come riferimento il piano presentato da WeBuild) così come alla realizzazione di un nuovo stadio nell’area dell’attuale Meazza.

L’incontro con l’Amministrazione comunale avverrà nella seconda settimana di settembre per cercare quanto prima di trovare una quadra in merito alla vicenda. Di seguito quanto emanato dal Comune di Milano: “Le società, assieme a un team di advisor tecnici e legali, stanno valutando gli aspetti tecnici e finanziari, prendendo in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello stadio e delle aree di pertinenza”.