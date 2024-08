News Milan, salta la cessione a sorpresa: annuncio improvviso

Il calciomercato del Milan è fermo ad un bivio con la cessione del calciatore che salta a sorpresa: i dettagli

Il Milan ha visto sfumare una trattativa di mercato che sembrava ormai prossima alla conclusione, lasciando tifosi e addetti ai lavori sorpresi. L’operazione, che riguardava uno dei giocatori di punta della rosa rossonera, si è interrotta all’improvviso a causa di divergenze tra le parti coinvolte.

Nonostante le aspettative positive e la fiducia nella riuscita dell’affare, la trattativa si è arenata poco prima della firma, generando incertezza sul futuro del giocatore e sull’andamento delle operazioni di mercato del club.

La dirigenza del Milan, però, non si lascia scoraggiare da questo imprevisto e resta concentrata sul proprio obiettivo: costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli. I rossoneri sono decisi a realizzare un calciomercato di alto profilo, puntando su rinforzi di qualità che possano potenziare ulteriormente la rosa.

L’obiettivo è garantire al tecnico, Paulo Fonseca, una squadra competitiva su tutti i fronti, capace di affrontare con ambizione sia il campionato che le competizioni europee.

Il club è già al lavoro per esplorare nuove opportunità e non è escluso che nelle prossime settimane possano arrivare ulteriori colpi di mercato. I tifosi possono dunque attendersi nuove mosse significative, con la speranza che il Milan possa consolidare la propria posizione tra le squadre di vertice in Italia e in Europa.

Milan, Ballo-Touré non andrà al Saint-Etienne: il motivo

La trattativa tra Fodé Ballo-Touré e il Saint-Etienne sembrava del tutto chiusa ma secondo quanto riportato da Footmercato, non è stato trovato l’accordo sull’ingaggio del terzino senegalese e, per questo motivo, si è deciso di chiudere la vicenda.

Non una perdita economica pesante per i rossoneri, in quanto i due club avevano raggiunto un accordo economico con dei bonus raggiungibili, ma con una cifra complessiva sotto al milione di euro: il calciatore dunque, farà il suo rientro al Milan e in questi ultimi giorni di calciomercato, cercherà di trovare una sistemazione che gli permetterà di giocare con continuità e un ambiente che gli dia fiducia.

Difficilmente il senegalese rientrerà nei piani di Paulo Fonseca anche solo come vice, soprattutto perché la società rossonera è decisa nel piazzare al meglio gli esuberi, così da ottenere un buon tesoretto da poter usufruire all’interno del club, con anche dei ritocchi agli ingaggi di giocatori in scadenza o che chiedono un incremento.