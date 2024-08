Paolo Scaroni, chi è il presidente dell’AC Milan

Paolo Scaroni è un manager e dirigente sportivo italiano. È presidente del Milan e dell’Enel. Nato a Vicenza nel 1946, ha frequentato il Liceo Classico Antonio Pigafetta di Vicenza. Si è laureato in economia e commercio all’Università Bocconi nel 1969. Poi ha ottenuto un Master in Business Administration (MBA) alla Columbia University di New York nel 1973.

Paolo Scaroni: Biografia e Carriera

Paolo Scaroni è il presidente dell’AC Milan. Ha una carriera manageriale molto di successo. Si è laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano nel 1969. Poi ha ottenuto un Master in Business Administration (MBA) alla Columbia University di New York nel 1973.

Formazione e inizi di carriera

Il percorso di Paolo Scaroni inizia come consulente presso McKinsey. Nel 1973, entra nel gruppo Saint-Gobain. Lì, assume ruoli manageriali importanti fino a diventare presidente globale della divisione vetro piano a Parigi nel 1983.

Percorso manageriale di successo

Dal 1985 al 1996, Scaroni è vicepresidente e amministratore delegato della Techint. Nel 1996, diventa amministratore delegato della multinazionale del vetro Pilkington. Dal 2002 al 2005, è amministratore delegato di Enel. Ha riposizionato l’azienda sul core business energetico. Poi, dal 2005 al 2014, è amministratore delegato di Eni.

Paolo Scaroni ha anche ricoperto molti incarichi come consigliere di amministrazione. Ha lavorato in aziende e organizzazioni italiane e internazionali.

Paolo Scaroni e le sue esperienze nel calcio

Paolo Scaroni ha avuto una carriera importante nel calcio oltre che negli affari. È stato presidente del Vicenza Calcio dal 1997 al 1999. In seguito, è entrato nel consiglio di amministrazione dell’AC Milan nel 2017 e ne è diventato presidente nel 2018.

Sotto la sua guida, il Milan ha vinto il campionato nel 2021-2022 dopo 11 anni. Questo ha segnato un nuovo inizio per il club, che vuole tornare tra i migliori in Italia e in Europa.

La Premier League guadagna molto più dei club italiani, come la Serie A. Paolo Scaroni vuole ridurre questa differenza e far diventare il Milan uno dei club più importanti del calcio italiano.

Indicatore Valore Investimenti del Milan negli ultimi 4 anni 200 milioni di euro Introiti della Premier League 2,2 miliardi di euro Introiti della Serie A 200 milioni di euro

Con Scaroni, il Milan è in prima linea in Italia. Ha un modello organizzativo innovativo e cerca di attirare i migliori talenti giovanili.

In quattro anni il Milan ha investito più di altri club, per un totale di 200 milioni di euro. Ora vogliamo continuare a crescere economicamente per poter investire di più nell’area sportiva, creando un circolo virtuoso che unisca ricavi e successo sportivo.

Nonostante le sfide, Paolo Scaroni e il suo team vogliono portare il Milan a nuovi successi. Usano innovazione, impegno e una visione a lungo termine per raggiungere i loro obiettivi.

Paolo Scaroni è uno dei manager italiani più riusciti degli ultimi anni. Ha lavorato in aziende importanti come Enel, Eni e ora è presidente dell’AC Milan. Ha dimostrato di essere bravo a ristrutturare e rilanciare le società.

Scaroni ama anche il calcio e ha guidato il Vicenza e ora il Milan. È un grande tifoso del Milan. La sua nomina al Milan apre una nuova era per il club, con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio.