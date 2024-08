Paulo Mourão | Collaboratore tecnico AC Milan

Paulo Mourão è collaboratore tecnico dell’AC Milan, entrato nello staff di Paulo Fonseca. Mourão è di Guimarães in Portogallo.

Ha una lunga carriera come preparatore atletico. Ha lavorato in Portogallo, Francia e Arabia Saudita. La sua esperienza aiuterà Fonseca a implementare il suo stile di gioco al Milan.

Chi è Paulo Mourão?

Paulo Mourão è un professionista portoghese nato nel 1980. È un preparatore di grande importanza nell’AC Milan. Ha una licenza UEFA B e ha lavorato con squadre come Benfica, Al-Nassr, Lille e ora il Milan.

La Carriera di Paulo Mourão

Paulo Mourão ha iniziato la sua carriera nel 2012 come collaboratore tecnico del Vitória Guimarães in Portogallo. Poi, la sua professionalità lo ha portato al Benfica, dove ha lavorato dal 2015 al 2019. Dopo, è andato in Arabia Saudita per guidare lo staff tecnico dell’Al-Nassr.

Nel 2022, Mourão ha lavorato con Paulo Fonseca al Lille in Francia. Ora, i due sono insieme all’AC Milan.

Esperienze Professionali

2012 – Collaboratore tecnico al Vitória Guimarães (Portogallo)

2015-2019 – Collaboratore tecnico al Benfica (Portogallo)

2019-2022 – Collaboratore tecnico all’Al-Nassr (Arabia Saudita)

2022 – Collaboratore tecnico al Lille (Francia) con Paulo Fonseca

2022 – Collaboratore tecnico e preparatore atletico all’AC Milan (Italia) con Paulo Fonseca

“Il mio obiettivo è sempre stato quello di lavorare al fianco di grandi allenatori e di crescere professionalmente, acquisendo nuove competenze. L’opportunità di collaborare con Paulo Fonseca è davvero stimolante.”

Le esperienze di Paulo Mourão in Portogallo e Arabia Saudita lo hanno preparato per l’AC Milan. Ora, potrà usare le sue competenze nello staff tecnico di Paulo Fonseca.

Lo Staff Tecnico di Paulo Fonseca al Milan

Lo staff tecnico di Paulo Fonseca al Milan include Paulo Mourão e altri professionisti importanti. Tra questi, Tiago Leal è l’allenatore in seconda, solo 22 anni. Paulo Ferreira, con 19 titoli da calciatore, è un collaboratore tecnico di spicco.

Antonio Ferreira, preparatore dei portieri, lavora con Paulo Fonseca dal 2011. Nelson Duarte è il match analyst. Alcuni membri come Giorgio Tenca, Igor Quaia, Filippo Nardi e Tony Roberts erano già con Stefano Pioli.

Il Milan vuole costruire un team di alto livello per supportare Fonseca.

Nome Ruolo Precedente Esperienza Paulo Mourão Collaboratore tecnico Spartak Mosca, Vitória Guimarães, Benfica, Al-Nassr Tiago Leal Allenatore in seconda Inizio carriera a 22 anni Paulo Ferreira Collaboratore tecnico 19 titoli come calciatore, inclusi 2 campionati portoghesi e 3 Premier League, 2 Champions League Antonio Ferreira Preparatore dei portieri Collabora con Fonseca dal 2011 Nelson Duarte Match analyst –

Paulo Mourão è un elemento chiave nello staff tecnico di Paulo Fonseca all’AC Milan. Con la sua esperienza e competenza, Mourão migliorerà la preparazione atletica.

Fonseca e Mourão hanno già lavorato insieme allo Spartak Mosca nel 2022. Questa esperienza e le competenze dello staff sono cruciali per il rilancio del Milan. Il club vuole tornare ai vertici del calcio.

L’arrivo di Mourão è un segnale dell’ambizione del Milan. Sarà essenziale per il successo di Fonseca e per raggiungere gli obiettivi della squadra.