Rivelazione a sorpresa: non arriverà al Milan, i dettagli

Cessione imminente ma non al Milan: non sarà lui il rinforzo dei rossoneri per il centrocampo. La rivelazione spiazza i tifosi

Come aveva annunciato Ibrahimovic in conferenza stampa, il mercato non è finito. Dopo l’acquisto di Fofana la società è ancora al lavoro per altre possibili operazioni in entrata e in uscita.

Sono ore caldissime sul fronte cessioni: Pobega ha svolto a Bologna le visite mediche e in giornata arriverà l’ufficialità del suo trasferimento in rossoblu.

Si cercano acquirenti per altri due centrocampisti: Yacine Adli e, soprattutto, Ismael Bennacer (convocato comunque per Parma). Una tripla uscita che creerebbe spazio per altri due innesti.

Uno di questi è Silvano Vos dell’Ajax: la trattativa prosegue, il giocatore ha già detto sì mentre i lancieri chiedono più soldi. L’offerta è di 6 milioni e c’è ottimismo.

Per l’altro slot, invece, si è parlato con insistenza di Manu Koné del Borussia M’Gladbach, escluso dalla partita contro il Bayer Leverkusen ieri per “un trasferimento imminente“, come annunciato dal club tedesco stesso.

A quanto pare, però, non arriverà.

Milan, salta l’acquisto: non sarà lui il rinforzo

La Gazzetta dello Sport di oggi è molto netta: Koné lascerà la Germania ma non per trasferirsi a Milan. Non sarà quindi lui l’altro centrocampista e il motivo è abbastanza semplice.

Per far entrare il francese c’è bisogno di creare uno slot nelle liste: l’unico che può fargli spazi è, al momento, Bennacer. Che, come detto, è in uscita ma non in maniera così avanzata.

Ci sono contatti con alcune club arabi ma per adesso niente di troppo concreto, e questo complica qualsiasi tipo di trattativa.

Nel frattempo invece Koné ha tanti estimatori in giro per l’Europa e anche in Italia (chissà che dietro all’esclusione di ieri non ci sia la Roma); insomma, non c’è tempo materiale per realizzare questo trasferimento.

L’ipotesi che porta al centrocampista francese quindi si fa sempre più complicata. A questo punto non è da escludere una permanenza di Bennacer se non si dovessero verificare le condizioni giuste per un avvicendamento.

Koné era un obiettivo come annunciato anche dallo stesso Ibrahimovic ma per lui al Milan non c’è spazio.

Vedremo se la sua nuova squadra sarà la Roma, che ha messo gli occhi su di lui da tempo. Attenzione però alle solite inglesi che potrebbero inserirsi.

Il Milan aspetta Vos, che farà la spola fra Futuro e Prima Squadra. Se ci sarà modo di fare un altro acquisto, lo scopriremo solo nei prossimi giorni.