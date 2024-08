Ruben Loftus-Cheek, chi è il centrocampista dell’AC Milan

Ruben Ira Loftus-Cheek è un calciatore inglese dell’AC Milan. È nato a Lewisham, Londra, il 23 gennaio 1996. Cresciuto a Swanley, nel Kent, è fratello di Carl Cort e Leon Cort, ex calciatori.

Entrato nelle giovanili del Chelsea all’età di 8 anni, ha giocato con i Blues fino al 2023. Ha fatto due prestiti al Crystal Palace e al Fulham. Il 30 giugno 2023 si è trasferito all’AC Milan per circa 16 milioni di euro più 4 di bonus.

Biografia e caratteristiche tecniche di Ruben Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek è un centrocampista di origini guyanesi cresciuto nel settore giovanile del Chelsea. È entrato nel club all’età di 8 anni. Si è imposto come leader delle giovanili, portando la fascia da capitano.

È stato paragonato a Michael Ballack e Paul Pogba per la sua forza fisica e le sue abilità tecniche.

Origini e inizi nel settore giovanile del Chelsea

Ruben Loftus-Cheek è nato a Londra da genitori guyanesi. È entrato nel Chelsea all’età di 8 anni. Si è subito distinto per le sue qualità, diventando un leader delle giovanili.

Ha portato la fascia da capitano spesso sul braccio.

Duttilità tattica e paragoni illustri

Loftus-Cheek è un centrocampista versatile, capace di giocare in entrambe le fasi del gioco. Ha una stazza imponente e una buona visione di gioco. È paragonato a Ballack e Pogba per le sue qualità.

Caratteristiche Valutazione Fisicità Eccellente Tecnica Buona Visione di gioco Ottima Duttilità tattica Elevata

Loftus-Cheek ha giocato in diversi ruoli, dal trequartista al centro del campo. Ha giocato con Mourinho, Conte, Sarri e Tuchel. Si ispira a Lampard, Zidane e Henry.

La carriera tra Chelsea e prestiti

Ruben Loftus-Cheek ha debuttato con il Chelsea il 10 dicembre 2014 contro lo Sporting Lisbona. Dopo alcune partite, nel 2017-18 è stato prestato al Crystal Palace. Lì ha giocato 24 partite in Premier League e segnato 2 gol.

Loftus-Cheek ha affrontato problemi fisici, come un infortunio al tendine d’Achille nel 2019. Questo lo ha costretto a saltare diverse partite.

Il ritorno al Chelsea e i successi in Europa

Al ritorno al Chelsea, Loftus-Cheek ha trovato più spazio con Sarri. È diventato un giocatore chiave nella vittoria dell’Europa League 2018-19. L’ultima stagione ha vinto anche la Supercoppa Europea.

Nonostante gli alti e bassi, Loftus-Cheek ha dimostrato il suo talento. Il Milan lo ha acquistato nel 2023, attirato dalla sua duttilità tattica.

Statistiche Chiave Valore Presenze Nazionale 10 Partecipazione Mondiale Sì (2018) Squadre in Prestito Fulham, Crystal Palace Gol e Assist Miglior Stagione 6 gol, 2 assist (2018-19) Gol in Europa League 4 in 11 partite Infortuni Totali 13 (più grave 280 giorni) Altezza e Peso 1,91 m, 88 kg Durata Contratto Milan 4 anni Ingaggio Annuo Milan 4 milioni di euro Costo Trasferimento 21,5 milioni di euro

Ha avuto successi e difficoltà nella sua carriera. Dopo i problemi fisici, è diventato un giocatore importante per il Chelsea.

Ora, con il salto di qualità definitivo, con il Milan, con cui ha disputato un’ottima stagione nell’annata 2023-2024.

Ruben Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek è un centrocampista inglese dell’AC Milan, acquistato nell’estate del 2023. È diventato un giocatore chiave per la squadra. Prima, ha giocato al Chelsea e in prestito in altri club.

Ora, in Italia, trova la continuità e il ruolo importante che cercava. Nel centrocampo dell’AC Milan, usa le sue abilità fisiche e tecniche. Ha detto di ammirare molto Ricardo Kakà.

Statistiche Ruben Loftus-Cheek Dettagli Presenze totali con il Chelsea 103 Gol segnati con il Chelsea 7 Presenze in prestito al Crystal Palace 24 Gol segnati al Crystal Palace 2 Presenze in prestito al Fulham 30 Gol segnati al Fulham 1 Presenze con l’AC Milan 29 Gol segnati con l’AC Milan 6 Presenze con la Nazionale Inglese 10 Gol segnati con la Nazionale Inglese 0

Loftus-Cheek è versatile e può giocare in diversi ruoli. Le sue qualità fisiche e tecniche lo rendono un giocatore completo. Ha avuto successi con il Chelsea in Europa.

“Kakà è sempre stato un giocatore che ho molto ammirato, per il suo stile di gioco e la sua eleganza in campo. Spero di poter seguire le sue orme e di poter dare il mio contributo importante all’AC Milan”.

Loftus-Cheek è un giocatore di grande talento. È diventato un punto fermo per il centrocampo dell’AC Milan. La sua determinazione lo rende un giocatore desiderato da club importanti.

Ruben Loftus-Cheek è arrivato al Milan nell’estate scorsa con l’obiettivo di migliorare e vincere trofei. Ha le potenzialità per essere un giocatore chiave, ma deve lavorare per essere costante. Il Milan punta sul suo potenziale inespresso e sulla sua flessibilità tattica.

Loftus-Cheek ha cercato spazio al Chelsea senza trovarlo. Il centrocampista è diventato centrale nel Milan di Stefano Pioli e punta a ripetersi nel progetto ambizioso di Paulo Fonseca, infortuni permettendo. Così, contribuirà a raggiungere gli obiettivi della squadra.