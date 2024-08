Scambio Saelemaekers-Abraham, c’è l’annuncio dell’accordo: i dettagli

Dopo ore di trattative, Milan e Roma sembrano aver raggiunto l’accordo per lo scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham.

Mancano esattamente 24 ore alla chiusura del calciomercato e i club di Serie A stanno facendo di tutto per ultimare le ultime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. In particolare, il Milan è in procinto di cedere alcuni giocatori della rosa, tra cui Bennacer e Jovic. Dal punto di vista delle entrate, dopo aver ufficializzato Pavlovic, Emerson Royal, Fofana e Morata, ufficializzerà nei prossimi giorni Vos e sta per mettere a segno un nuovo innesto.

Mercato Milan, si allo scambio Abraham-Saelemaekers

Da giorni si parlava di un possibile scambio di mercato tra il Milan e la Roma, che vedeva protagonisti Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham: il rossonero, nonostante la preparazione con Fonseca, era destinato a lasciare il Milan come la scorsa stagione, mentre il giallorosso è stato sondato più volte da Fonseca e dalla dirigenza di Via Aldo Rossi.

Nelle ultime ore, la trattativa era arrivata in una fase di stallo, ma poco fa Fabrizio Romano, tramite il suo profilo X, ha confermato lo scambio dei due giocatori: Saelemaekers va alla Roma, mentre Abraham viene al Milan. I giallorossi, inoltre, riceveranno un indennizzo di circa 1o milioni. A questo punto, Fonseca avrà un nuovo attaccante su cui poter contare, oltre a Morata.