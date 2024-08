Tania Moreno | Chief Marketing Officer AC Milan

Tania Moreno è entrata nell’AC Milan nell’agosto 2022. È parte del team di marketing di RedBird Capital Partners. Nel ottobre dello stesso anno, è diventata il primo Chief Marketing Officer (CMO) del club.

Prima di unirsi all’AC Milan, Tania ha lavorato in vari settori. Ha lavorato con la NHL, PetSmart, Mattel, CBS Sports, Burger King e Crispin Porter + Bogusky. Questa esperienza le ha dato molte competenze nel marketing sportivo.

Ora, Tania usa queste competenze per migliorare il brand dell’AC Milan a livello mondiale.

Carriera di Tania Moreno

Prima di unirsi all’AC Milan, Moreno ha accumulato esperienza in vari campi. Ha lavorato a PetSmart, un grande negozio di animali, come Dog Customer Marketing Lead dal 2019. Prima, ha lavorato per oltre sei anni a Mattel Inc. a Los Angeles. Lì, era Global Senior Marketing Manager per Hot Wheels e Barbie.

A Mattel, Moreno ha gestito le campagne digitali in tutto il mondo. Ha lavorato su Hot Wheels, il giocattolo più venduto. Ha anche aiutato a rilanciare Barbie nel 2016, un grande successo.

Esperienze Professionali Precedenti

Prima di Mattel, Tania Moreno ha lavorato a CBS Sports per quasi tre anni. Lì, è stata nominata Migliore manager dei social media nello sport da Google. Ha sviluppato la strategia sociale per “Game of Honor”, una serie premiata.

Moreno ha anche lavorato a Burger King Corporation e ha iniziato la sua carriera a Crispin Porter + Bogusky a Miami.

Tania Moreno

Moreno è la dirigente del Milan. È nata in Colombia e cresciuta a Miami, Florida. Ha studiato all’Università del Tennessee a Knoxville e ha ottenuto un Master in Amministrazione Aziendale (M.B.A.) dalla University of California, Berkeley.