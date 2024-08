Ufficiali Milan-Torino, Fonseca sorprende tutti: fuori il big

Inizia la Serie A Enilive del nuovo Milan targato Paulo Fonseca: la formazione ufficiale per la prima gara di campionato contro il Torino.

Comincia ufficialmente la stagione dei rossoneri di Paulo Fonseca che, alle 20:45, farà il proprio debutto in campionato contro il Torino di Vanoli. Due squadre e due nuovi allenatori, pronti a dare tutto pur di non far brutta figura all’esordio con la propria nuova squadra. Il prestigioso pre-campionato del Milan ha riavvicinato i tifosi al club rossonero.

Nell’ultima stagione il pessimismo ed il malumore attorno alla squadra ha condizionato l’analisi sul secondo posto ottenuto con Stefano Pioli in panchina. Il nuovo allenatore, Fonseca, è incaricato di riaccendere l’entusiasmo in casa Milan dopo la delusione in Champions ed Europa League dello scorso anno ed un campionato non proprio esaltante.

L’ambiente rossonero sarà caratterizzato dagli ultimi acquisti nel rush finale di questa finestra di mercato in cu a fasi alterne i rossoneri sono stati così protagonisti così totalmente assenti. Fofana è in arrivo mentre Morata non partirà dal primo minuto ed al posto del 7 spagnolo sarà concesso spazio a Luka Jovic. L’ex attaccante del Real Madrid ha scelto di indossare il numero 9 dell’uscente Giroud, capace di rompere la maledizione post Inzaghi.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

L’ultimo match di campionato tra Milan e Torino è stato vinto dai granata per 3-1, lo scorso 18 maggio. Una partita di fine campionato con obiettivi già raggiunti da parte dei rossoneri che, in questo turno, al contrario, avranno la motivazione necessaria per agguantare i 3 punti alla prima di campionato.

Fonseca vuole fare bella figura ed ha disposto in campo una formazione che possa insidiare fin da subito il Torino di Vanoli. A sorpresa, però, oltre all’esclusione di Morata dal primo minuto c’è anche quella di Theo Hernandez. Al posto del francese ci sarà Alexis Saelamaekers. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelamaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. All. Fonseca

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Paolo Vanoli

Altra sorpresa in difesa: oltre all’esclusione di Theo Hernandez, Fonseca ha preferito schierare dal primo minuto Thiaw e non il neo-acquisto Pavlovic. Alla vigilia, l’ex Salisburgo era in ballottaggio con Gabbia, anche lui relegato in panchina.