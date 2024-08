Ultim’ora Milan, svolta in arrivo per il futuro di Kalulu: le ultime

La vicenda Kalulu continua a tener banco in casa Milan: ci potrebbe essere una svolta nel suo futuro.

Il Campionato di Serie A è già cominciato, nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ancora in corso: le porte del mercato si chiuderanno ufficialmente alle mezzanotte del 30 agosto. Fino a questo momento, i club hanno la possibilità di ultimare i propri colpi in entrata e in uscita, per completare le proprie rose in vista della stagione.

Anche il Milan è ancora in corso sul mercato, soprattutto per quanto concerne le uscite: alcuni giocatori sono stati già avvisati da Fonseca circa la non possibilità di trovare spazio in rosa per la prossima stagione, dunque si devono trovare un’altra sistemazione. Tra questi, rientra anche Kalulu: il difensore francese ha perso la titolarità nella formazione rossonera e deve scalare le gerarchie. Su di lui è piombata la Juventus, ma il francese non era particolarmente convinto dalla destinazione.

Milan-Kalulu, svolta in arrivo: nuovi contatti con la Juve

In un primo momento, Kalulu non era convinto della nuova destinazione, la Juventus, nonostante la chiamata diretta di Thiago Motta al calciatore. Il suo obiettivo è quello di avere continuità, e anche se sa che al Milan non può averla, preferirebbe rimanere ai rossoneri, conoscendo già l’ambiente.

Nelle ultime ore, però, c’è stata un’importante svolta per il suo futuro: come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, la Juventus continua ad insistere per ingaggiare Kalulu e i colloqui tra le parti continuano. In giornata sono ripresi i contatti tra Milan e Juventus, con le due società che avevano già trovato un accordo: in questo momento rimane in sospeso la decisione di Kalulu, con la Juventus che vorrebbe avere una risposta il prima possibile.