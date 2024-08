Milan, un’altra esclusione: per lui non c’è spazio, addio imminente

Fuori dai convocati ancora una volta: per lui al Milan non c’è più spazio, i rossoneri lo hanno messo alla porta

Sono ore caldissime per il Milan sul fronte cessioni. Tommaso Pobega ieri si è recato a Bologna per sostenere le visite mediche: in giornata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del trasferimento.

Il centrocampista italiano si trasferisce in Emilia in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. I rossoneri si liberano così di un esubero che era considerato fuori dal progetto tecnico, ancora una volta però soltanto in prestito.

Ma la campagna cessioni è solo all’inizio: quando mancano pochissimi giorni alla fine del mercato, Ibrahimovic e Moncada devono piazzarne ancora tanti altri.

Oltre a Pobega, per il centrocampo sono previste altre due cessioni: si attendono offerte per Ismael Bennacer, anche oggi sarà a Parma fra i convocati – ma non dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo posto Musah con Reijnders.

Invece, al Tardini non ci sarà Yacine Adli, escluso dai convocati per la seconda volta consecutiva.

Il Milan lo mette alla porta: per lui non c’è spazio

Il centrocampista francese, infatti, è rimasto in tribuna al debutto contro il Torino. Nella pre-season ha giocato spesso ma non ha convinto Fonseca, che non lo considera in linea con le sue idee.

Ma oltre ad una questione tecnica, c’è anche un problema numerico e burocratico: ad oggi per l’ex Bordeaux non c’è spazio in lista, e quindi sarebbe fuori rosa (sia in Serie A che in Champions League).

Insomma, per lui non c’è spazio. Letteralmente.

Ma dove può andare? Anche per lui, come per Bennacer, c’è qualche interessamento dall’Arabia e anche dal Qatar. Al momento però nessuna offerta concreta e niente di troppo avanzato.

Il Milan però deve risolvere la questione nelle prossime ore per non rischiare di portarla ancora troppo per le lunghe.

Il giocatore vorrebbe qualcosa di più stimolante, e magari una permanenza in Italia: si era parlato di Udinese in tempi non sospetti, soprattutto nel merito dell’affare Samardzic, poi però è saltato tutto anche se il club friulano resta una pista percorribile proprio per sostituire il serbo (passato all’Atalanta).

Occhio anche alla Fiorentina, che potrebbe aver bisogno di un altro centrocampista.

Tutte ipotesi per adesso, niente di concreto. Il Milan però, come detto, ha fretta. Ma Adli non è l’unico che aspetta ancora una nuova sistemazione.

Con la cessione di Kalulu si è creato lo spazio per reinserire Saelemaekers; con la situazione attuale, chi resta fuori, oltre all’ex Bordeaux, sono ancora Origi e Ballo–Touré.