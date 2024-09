Altro che polemiche, il dato su Theo e Leao non lascia dubbi: Fonseca gongola

Weekend da dieci e lode per il Milan di Fonseca, che è riuscito a conquistare i primi tre punti di campionato. Merito anche della coppia Theo Hernandez-Leao, al centro di numerose polemiche.

Un Milan in grande spolvero conquista i primi tre punti stagionali davanti ai propri tifosi grazie al poker al Venezia. Una serata perfetta per i ragazzi di Paulo Fonsenca, che avevano bisogno di dare un forte segnale ad un campionato che sembrava essere già tutto in salita.

Era necessario, infatti, spazzare le numerose nubi che si erano appostate sul cielo di Milanello dopo le prestazioni opache contro Torino, Parma e Lazio. Soprattutto per acquistare fiducia nel primo bivio cruciale dell’anno, che passa per gli impegni contro Liverpool e Inter.

Una vittoria che potrebbe aver anche messo da parte, per ora, alle critiche e alle polemiche che hanno subito investito l’universo rossonero. E nel cui mirino sono finiti soprattutto due giocatori, Theo Hernandez e Rafael Leao, dopo il famigerato cooling break nella partita dell’Olimpico. E per il quale molti invocavano una sanzione da parte del club, che non è mai stata un’opzione.

Così, per mettere a tacere ogni possibile nuova voce, i due gioielli del Diavolo hanno preferito esprimersi sul campo. Ed il dato emerso dopo il match di ieri non può che esserne la prova.

Milan: Theo Hernandez e Leao spazzano le critiche

Appena due minuti di gioco che il Milan, ieri sera, aveva già deciso quale direzione far prendere alla partita. A sbloccare il risultato ci ha pensato proprio il terzino Theo Hernandez, che ha approfittato dell’assist fornito da Rafa Leao.

Il tandem fra i due calciatori più discussi delle ultime settimane ha prontamente zittito ogni critica. E ha messo in evidenza un dato straordinario per il tecnico rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il portoghese ha fornito al numero 19 rossonero ben 4 assist in Serie A sino ad ora.

Soltanto Olivier Giroud ha goduto di più assist da Rafa nel massimo campionato, fermi a quota 5. Mentre a quota quattro si piazza anche l’ex attaccante – ed attuale dirigente rossonero – Zlatan Ibrahimovic.

A completare la serata stellare andata in onda a San Siro ci hanno poi pensato Youssouf Fofana, Christian Pulisic e Tammy Abraham. Tutte reti a segno nella prima metà di gara, e due penalties. Critiche per ora azzerate. Ma non resta che continuare a lavorare in vista di due match fondamentali.