Ancora Cassano contro Leao: “De Ketelaere è più forte di lui”

Ancora una volta Antonio Cassano ha preso di mira Rafael Leao: stavolta lo fa con un confronto con De Ketelaere

Cassano contro Leao, ancora. L’ex calciatore, fra le altre anche del Milan, si è sempre espresso in maniera negativa sul portoghese. Secondo lui non è un grande giocatore come, invece, viene descritto.

Un concetto che ribadisce ogni volta che ne ha l’opportunità e lo ha fatto anche stasera durante Viva El Futbol, il programma su Twitch con Lele Adani e Nicola Ventola (che ha sostituito la vecchia Bobo TV).

Il discorso su Leao, però, è nato in maniera indiretta.

Cassano attacca ancora Leao: “Canta e fa il modello”

I tre infatti stavano parlando della prestazione dell’Atalanta contro la Fiorentina e, in particolare, di Charles de Ketelaere, autore di uno dei tre gol di ieri.

La critica è rivolta a chi, qualche anno fa, parlava in maniera molto negativa del belga per le brutte prestazioni con la maglia del Milan.

“In Italia gli incompetenti fanno passare come un fenomeno Leao e disintegrano De Ketelaere“, ha detto Cassano. Che ha aperto il discorso criticando anche Gerry Cardinale per aver mandato via Maldini per l’acquisto dell’ex Bruges.

“De Ketelaere è 10 volte più forte di lui, solo che è un bravo ragazzo mentre l’altro canta, fa il modello, mette il cappello al contrario, ogni tanto corre e noi lo facciamo passare per fenomeno“, ha chiuso così il suo intervento.