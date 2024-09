Baraonda United, finisce anche Zirkzee nel mirino: bufera sull’olandese

Il calciatore in estate è stato vicinissimo al Milan. L’avventura in Premier League si sta rivelando molto più complicata rispetto al previsto.

Sette punti in sei giornate di campionato, dodicesimo posto in classifica e solo 5 gol fatti in campionato. La stagione del Manchester United di Joshua Zirkzee è cominciata in maniera terribile e le cose non sembrano migliorare. Anzi – settimana dopo settimana – sembrano complicarsi notevolmente.

L’attaccante olandese era partito bene, un gol all’esordio e tanta forza di volontà, poi – nonostante l’indiscusso talento – ha sofferto con il resto della squadra ed anche oggi le cose sono andate piuttosto male. Il pubblico dell’Old Trafford ha lasciato gli spalti molto prima nello 0-3 casalingo contro il Tottenham, ennesima figuraccia della stagione e un campionato che sembra ormai già fallimentare. Il primo posto è lontanissimo, ma anche la zona Champions sembra complicarsi e l’esordio in Europa League è stato pessimo.

Insomma sui social i tifosi sono infuriati, specialmente contro Ten Hag ma nessuno è esente, neanche Zirkzee che inizialmente i tifosi sembravano elogiare. Le statistiche nelle ultime 7 gare, quasi tutte giocate da titolari, di Zirkzee sono davvero impietose: 0 gol e 0 assist in 7 partite e risultati pessimi per il club. I tifosi attaccano la scarsa vena realizzativa del giocatore e della squadra, un solo gol in casa in tutta la stagione e stiamo a fine Settembre.

Zirkzee e non solo sotto attacco: il pubblico United insorge

La gara di Zirkzee quest’oggi è durata solo 45 minuti. Il club inglese era sotto di un gol e di un uomo all’intervallo e Ten Hag ha deciso – nonostante il risultato negativo – di togliere Zirkzee per mettere Casemiro, l’ennesima scelta che ha fatto infuriare i tifosi, oramai quasi rassegnati con il tecnico. La posizione di Ten Hag è a forte rischio ma allo stesso tempo anche Zirkzee paga lo scotto delle sue scelte.

Se fino a qualche tempo fa sembrava essere il Milan a rimpiangerlo, ora la situazione si è ribaltata. I tifosi rossoneri si coccolano Alvaro Morata e Tammy Abraham mentre il giovane ex Bologna in una situazione sempre più preoccupante. Intanto la posizione di Ten Hag è sempre più a rischio, tra i vari nomi filtra anche quello di Massimiliano Allegri e l’ex tecnico di Milan e Juve potrebbe ripartire dalla Premier League.

Con uno Zirkzee in più e una squadra molto competitiva ma che comunque al momento stenta a decollare ed è nel mirino della critica.