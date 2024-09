Bennacer-Milan, colpo di scena: l’annuncio non lascia dubbi

L’annuncio sul futuro di Bennacer al Milan non lascia alcun dubbio ai tifosi rossoneri, con il giocatore che ha preso una decisione finale

Da tempo si parla di un possibile addio di Ismael Bennacer dal Milan, con la Saudi Pro League che sembrava essere la destinazione più interessante per il centrocampista algerino.

Durante l’ultima sessione di mercato, conclusasi il 31 agosto, alcuni club della Saudi League hanno manifestato un forte interesse per il giocatore rossonero, nonostante il suo lungo infortunio che lo tiene lontano dal campo.

Le voci su un trasferimento imminente si sono fatte sempre più insistenti, alimentando dubbi tra i tifosi sul futuro di Bennacer. L’annuncio giunto nelle ultime ore, tuttavia, ha messo fine a ogni speculazione, chiarendo una volta per tutte la posizione del giocatore.

Sebbene l’offerta dall’Arabia fosse allettante, Bennacer ha preso la sua decisione, lasciando i tifosi in attesa di vedere come si evolverà la sua carriera. Ora, tutto dipende da quando riuscirà a tornare sul campo, con il futuro finalmente più chiaro.

Raiola conferma la volontà di Bennacer: “Non è facile lasciare i rossoneri”

Enzo Raiola, agente di Bennacer, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, e non ha nascosto la volontà dell’algerino di rimanere al Milan: “Non ha mai messo in discussione la sua voglia di restare al Milan. Non è facile lasciare i rossoneri“.

Le parole dell’agente scaldano immensamente il cuore dei tifosi rossoneri, con il centrocampista che ha lanciato un messaggio d’amore e di lunga fedeltà ai colori a cui è legato dal 2019.

“Semplice, qualche chiacchiericcio” – dice Raiola in merito alle voci di mercato di questa estate.