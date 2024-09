Calciomercato Milan, Bennacer con le valigie in mano: un club pronto all’assalto

È tutt’altro che scontata la permanenza al Milan di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è ancora nel mirino di un club.

Quella appena conclusa è stata senza dubbio una finestra di calciomercato molto intensa per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Il Diavolo aveva il compito di dare inizio ad un nuovo progetto con Paulo Fonseca sulla panchina. C’era bisogno di una piccola rifondazione e i tanto attesi innesti, nonostante settimane e settimane di trattative estenuanti, sono in parte arrivati.

Ora la testa potrà essere unicamente sul campo, dove però i primi risultati sono stati a dir poco disastrosi. Dopo la sosta servirà ripartire da zero, con i Rossoneri che dovranno rinascere dalle proprie ceneri dando inizio ad una rincorsa in campionato. Ci sarà poi da pensare anche alla Champions League con il primo avversario che sarà subito ostico: il Liverpool di Arne Slot, ancora a punteggio pieno in Premier League.

Come ben sappiamo, però, il calciomercato non può mai essere considerato chiuso. Le trattative vanno avanti ed anche il fronte cessioni resta molto caldo. Non è di certo un segreto che tra i possibili partenti delle scorse settimane ci sia stato anche Ismael Bennacer. la sua cessione non è arrivata, ma la sua permanenza è ancora in bilico.

Bennacer, possibile addio a gennaio: il Marsiglia sullo sfondo

Tra i club più interessati all’algerino c’è stato soprattutto l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. A causa, però, dei tempi stretti l’affare non è andato in porto, ma non è detto che non possa concretizzarsi nei prossimi mesi. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club francese è ancora in corsa per il classe ’97 e negli scorsi giorni dalla Francia è arrivato un importante segnale.

Grazie ad una deroga che permette ai club francesi di scambiarsi giocatori anche a mercato concluso, si è potuto completare il trasferimento di Jordan Veretout al Lione. L’addio dell’ex Roma è, dunque, un evidente assist per l’eventuale arrivo di Bennacer con il Marsiglia che potrebbe provare ad affondare il colpo già a gennaio.

La richiesta del Milan è di circa 30 milioni di euro, inferiore rispetto alla clausola rescissoria da 50 milioni, ma l’intesa potrebbe anche essere trovate per cifre leggermente minori. Le prime giornate di campionato, fatta eccezione per i 60 minuti contro il Torino, hanno dimostrato che Bennacer è tutt’altro che una priorità per Fonseca e per questo motivo già nella prossima sessione di mercato l’addio potrebbe diventare realtà.