Calciomercato Milan, che amarezza: il top player era in pugno

Arrivano il retroscena di mercato del Milan su un top player, di seguito riportata la notizia che potrebbe far impazzire i tifosi.

Non un buon momento quello che la squadra e i tifosi rossoneri stanno attraversando in questo inizio di stagione. Gli obiettivi erano fissati, le aspettative erano alte, ma qualcosa non sta funzionando. Solo una vittoria per la squadra di Paulo Fonseca avvenuta contro il Venezia.

Anche l’esordio in Champions League ha deluso e ha creato malumori nell’ambiente rossonero. Per questo arrivano critiche sia sul piano della forma, che in termini di risultato e per la squadra di Paulo Fonseca, in questo momento, è vietato sbagliare.

Il calendario inizia ad essere sempre più folto e in programma domani, domenica 22 settembre, c’è il Derby contro l’Inter di Simone Inzaghi. Una partita speciale per i tifosi ma non facile, con un avversario che è consapevole delle sue capacità. La speranza del Diavolo è quella di vincere sia per portare a casa i tre punti, ma anche per rallegrare i tifosi in questo momento buio. In caso contrario, però, il futuro del tecnico portoghese potrebbe essere in bilico.

Mercato Milan, conferme su un top player ad un passo dal club rossonero

Mentre in casa Milan si lavora in vista della partita importante in programma domani sera, l’ex dirigente rossonero e attuale Direttore Generale del Settore Giovanile del Monza, Mauro Bianchessi, ha rilasciato un’intervista a LaPresse. Nelle sue dichiarazioni, inoltre, ha svelato un retroscena sul mercato rossonero che vede Paul Pogba protagonista. Di seguito sono riportate le sue parole che potrebbero far impazzire i tifosi.

Mauro Bianchessi afferma che un giorno Galliani lo ha chiamato in ufficio per dirgli di trovare un campione che costasse poco per la prima squadra.

Ho girato l’Europa per tre settimane e sono tornato da lui dicendogli: “c’è questo ragazzo al Manchester che non gioca, gioca in seconda squadra e fuori ruolo e per me è un grande campione”. Ho ancora la relazione, finiva con ‘è un giocatore di livello mondiale.

Dichiara come il giocatore fosse proprio Paul Pogba e che il procuratore fosse Mino Raiola. Purtroppo, in quel momento non si è fatto nulla, soprattutto perché c’era un po’ di contestazione perché si davano troppi soldi ai procuratori.

Svela poi come otto mesi dopo lo ha preso la Juventus per cinque milioni, alle condizioni che Raiola aveva detto per portarlo in rossonero. Il resto della storia lo conosciamo tutti.