Calciomercato Milan, il big può dire addio: c’è l’accordo!

Il top del Milan potrebbe mettere fine alla sua permanenza in maglia rossonera al termine di questa stagione: una big d’Europa non molla la presa.

Il Milan sta facendo i conti con delle settimane al quanto turbolente da quando ha avuto inizio la nuova stagione. La squadra di mister Paulo Fonseca ha raccolto a malapena 2 punti nelle prime tre partite di Serie A, subendo la bellezza di 6 reti. La strada per il Diavolo si è messa in salita, a renderla ancor più tortuosa sono stati i fatti accaduti in occasione di Lazio-Milan.

Theo Hernandez e Rafael Leao hanno attirato l’attenzione con un atteggiamento discutibile, che hanno scatenato l’ira di buona parte dei tifosi rossoneri e i pareri critichi di molti addetti ai lavori. L’aria si sta facendo pesante intorno alla società rossonera a causa degli ultimi eventi, questo potrebbe spingere i due calciatori in questione a prendere in considerazione delle attente riflessioni sul loro futuro. Per quanto riguarda Leao, si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interessamento di un top club europeo.

Il top club vuole Leao: l’agente del portoghese è pronto a trovare un accordo

Nonostante il suo rendimento altalenante, Rafael Leao continua ad essere seguito con attenzione da molti top club. Uno di questi prende il nome del Barcellona, società che non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa per l’attaccante portoghese. Proprio nell’ultima finestra di mercato si è parlato del forte interesse della compagine del presidente Joan Laporta. Un semplice rumors, nulla più.

Infatti, il Milan non ha mai preso in considerazione l’idea di dire addio a Rafael Leao, lo stesso Giorgio Furlani si è esposto, escludendo categoricamente la cessione dell’attaccante portoghese. Tuttavia, i blaugrana non hanno intenzione di arrendersi, nonostante gli attuali problemi economici. Secondo quanto raccolto da ‘ElNacional.cat’, il Barça starebbe preparando l’assalto a Rafael Leao al termine di questa stagione.

Il portoghese classe 1999 sarebbe un vero proprio pallino per il patron blaugrana Joan Laporta. Dalla Spagna si parla addirittura di un accordo tra il presidente del Barcellona e l’agente dell’attaccante del Milan, Jorge Mendes. Il manager di Rafael Leao, di fatto, avrebbe dato delle chiare garanzie ai catalani al fine di portare il proprio assistito in Liga.

Mendes si sarebbe detto pronto a mettersi al tavolo per convincere il Milan a trovare un accordo per la cessione portoghese. Questo a condizione condizione che il Barcellona rinnovi il proprio contratto con la Nike, legame che darebbe maggior slancio ai catalani sul fattore economico.