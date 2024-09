Calhanoglu nella bufera dopo il derby: non è passato inosservato, ora è virale

Centinaia di tifosi si sono rivolti sul web contro il grande ex. Calhanoglu nella bufera della critica dopo la vittoria rossonera.

Dopo una lunga attesa il Milan vince il derby di Milano e ottiene tre punti che possono cambiare la stagione. La brutta sconfitta contro il Liverpool aveva generato diverse polemiche, ma il derby può cambiare la stagione rossonera. Bravo Fonseca che è riuscito a trovare la chiave tattica per disorientare Inzaghi e il Milan ha meritato la vittoria.

Bravo Fonseca con una sorta di 4-2-4 con Calhanoglu e Mkhitaryan bloccati da Morata e da un forcing che ha portato il Milan ad attaccare fino alla fine e sfiorare a più riprese la vittoria, arrivata nel finale con una rete di Gabbia, lesto ad anticipare Frattesi. Bella vittoria del Milan e una stagione che può cambiare, allo stesso tempo il tifo rossonero è letteralmente scatenato in questi minuti.

Milan, social contro Calhanoglu

Il protagonista indiretto e nel mirino è il grande ex, il turco Hakan Calhanoglu. Il regista della formazione nerazzurra aveva postato in mattinata una storia Instagram quasi a prendere in giro il suo ex club e in tanti se l’erano segnata. I social sono letteralmente scatenati contro il centrocampista turco.

Sfottò e tag di tifosi e anche qualche tifoso vip rossonero, nessuno aveva dimenticato quel post e stavolta Calhanoglu è uscito sconfitto e ha pagato le conseguenze social.