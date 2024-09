Caos Ultras, clamoroso retroscena: c’è stato un incontro con Calabria

Spunta un retroscena a sorpresa legato alla complessa vicenda riguardante gli ultras del Milan. Ci sarebbe stato un incontro con Calabria.

La mattinata ormai trascorsa non è stato di certo serena per il Milan. La Milano calcistica è stata letteralmente sconvolta dal blitz delle forze dell’ordine che ha colpito i vertici del tifo organizzato di Milan e Inter. Diversi personaggi noti nelle rispettive curve sono stati arrestati con l’accusa di associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati.

Secondo le carte dell’inchiesta ci sarebbe stati anche degli incontri con alcuni calciatori delle due squadre. Tra le file dei Rossoneri ad emergere è stato il nome di Davide Calabria.

Incontro tra Calabria e Luca Licci: nessun indagine sul giocatore

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, nelle scorse ore sarebbero emersi i nomi di alcuni tesserati che avrebbero avuto degli incontri con questi capi ultras. Per quanto riguarda il Milan, l’8 febbraio 2023 sembrerebbe esserci stato un incontro tra Calabria, capitano della squadra, e Luca Licci, capo ultrà della Curva Sud, in un bar di Cologno Monzese. A riportarlo è stato lo stesso procuratore Marcello Viola durante la conferenza stampa odierna.

Importante sottolineare che nessun tesserato (nel caso dell’Inter sono stati fatti i nomi di Milan Skriniar e Simone Inzaghi) è indagato, perché c’è una forma di sudditanza e non di complicità. Continuano, dunque, ad emergere ulteriori retroscena su una vicenda che nessun tifoso (perlomeno coloro che si possono ritenere tali) avrebbe voluto vivere.