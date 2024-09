Caso Theo e Leao, parla Fonseca: “Me lo aspetto da loro”

Mancano pochissimi minuti al fischio d’inizio di Milan-Venezia: prima del match ha parlato Paulo Fonseca.

La parola d’ordine è una in casa Milan: vincere. Dopo aver racimolato a malapena 2 punti nelle prime tre gare, destando preoccupazione nei propri tifosi, questa sera la squadra di mister Paulo Fonseca è obbligata ad andare alla ricerca di quella che sarebbe la sua prima vittoria della stagione. I rossoneri andranno a caccia dei tre punti contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, match valvole per la quarta giornata di Serie A. A pochi minuti dalla sfida, ha parlato uno dei protagonisti, ovvero, Paulo Fonseca.

Le parole di Fonseca prima del match contro il Venezia

Poco prima del fischio d’inizio, in casa Milan ha parlato il mister Paulo Fonseca. Il tecnico rossonero hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn:“Carica dei tifosi? È importante sentire questa amore dai nostri sostenitori. Oggi l’hanno dimostrato nuovamente avendo riempito San Siro in 70 mila. Vogliamo ripagare la loro fiducia con delle vittorie, se lo meritano. Noi vogliamo essere una squadra con un’identità forte”.

Fonseca e Furlani parlano prima di Milan-Venezia – (LaPresse) SpazioMilan.it

Fonseca ha poi continuato: “Questo precampionato è stato un po’ diverso perché la squadra è stata costruita strada facendo. Ci servirebbe un po’ di tempo, ma nel calcio non c’è. Nessuno vuole vincere più di me e della squadra. Reijnders e Loftus sulla stessa linea? Vedremo nel corso della gara. Abbiamo la necessità di fare risultati. Stiamo lavorando per portare a casa degli ottimi risultati”.

Su Theo e Leao: “Hanno lavorato molto bene questa settimana, sono molto motivati. Loro sono molto importanti per noi. Mi aspetto che mettano in mostra il loro talento”.