Colpo di scena Rabiot, deciso il nuovo club: niente serie A per il francese

Dopo una lunga estate il giocatore francese è pronto per una nuova avventura. Accostato anche al Milan Rabiot è pronto a ripartire.

Adrien Rabiot è pronto a una nuova esperienza. Il giocatore francese è stato protagonista di una vera e propria telenovela in estate, più volte è stato accostato a diversi club italiani ed ora – da svincolato – è pronto per una nuova avventura. Il calciatore non ha trovato l’accordo con la Juve per il rinnovo ed è attualmente senza squadra.

Nel corso di tutta l’estate il giocatore è stato accostato a diversi club italiani e tra gli altri anche il Milan. Alla fine il club rossonero ha deciso di non effettuare l’affondo, acquistando Fofana e ora Rabiot è pronto per una nuova avventura. Secondo quanto riporta L’Equipè il giocatore è ormai ad un passo dall’accordo con l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, uno dei club più ambiziosi nel campionato francese.

Rabiot torna in patria, accordo ad un passo

Per tutta l’estate il giocatore ha rifiutato le offerte dei club stranieri, aspettava – come riferito anche dalla madre poche ore fa – squadre che disputavano la Champions League ma alla fine ‘si è accontentato’. Il club francese ha ingaggiato De Zerbi e gli ha promesso una campagna estiva importante e il patron del club transalpino ha mantenuto sicuramente gli accordi.

Greenwood, Valentin Carboni e tanti altri. Un mercato da regina, spodestando addirittura il dominio sul mercato del Psg degli ultimi anni; Rabiot riparte dalla Francia e torna in Ligue1.