Crisi Milan, furia social dei tifosi: polemica durissima

Forte polemica nei confronti del Milan via social da parte dei tifosi, in merito alla sconfitta nella sfida contro il Liverpool

Il Milan sta attraversando uno dei momenti più critici degli ultimi anni, scatenando una vera e propria rivolta sui social da parte dei tifosi. La squadra rossonera, infatti, non è riuscita a trovare continuità in questo avvio di stagione, ottenendo solo una vittoria nelle prime cinque partite.

Le altre gare si sono concluse con risultati deludenti, tra pareggi e sconfitte che hanno lasciato l’amaro in bocca a una tifoseria abituata a ben altri standard.

Le critiche più dure sono state rivolte non solo alla squadra, ma anche alla dirigenza e, soprattutto, all’allenatore Paulo Fonseca. Già sotto pressione per un gioco che non decolla e una gestione tattica che sembra aver smarrito la brillantezza degli anni passati, Fonseca si trova ora di fronte a un bivio.

Il derby di domenica contro l’Inter è stato già definito come l’ultima spiaggia per il tecnico portoghese, chiamato a ribaltare una situazione che sembra compromessa.

L’attesa per il derby è altissima, e l’umore dei tifosi è teso. Dopo un mercato estivo che non ha convinto, la pazienza sta per finire, e molti chiedono un cambio radicale, sia in termini di gioco che di gestione. Il Milan dovrà fare i conti con una partita che potrebbe segnare il futuro della stagione e dello stesso Fonseca, che rischia di essere il primo capro espiatorio di questa crisi.

Fonseca e Maignan i più bersagliati: della sfida di ieri si salva solo Abraham

La partita tra Milan e Liverpool svoltasi ieri a San Siro, ha portato con sé molte polemiche: la troppa delusione dei tifosi di non vedere una squadra vogliosa nell’andare a riacciuffare il risultato, ha contribuito alle numerose critiche ricevute anche via social, oltre che alle contestazioni in campo. Fonseca e Maignan i più bersagliati dai tifosi: per il primo si chiede l’addio, per il portiere invece le colpe sui primi due gol.

Mike Maignan è inoltre uscito per un infortunio e ora il Milan dovrà fare a meno di lui – a netto di esami strumentali negativi – per diverso tempo: a lui le colpe per le uscite a vuoto in occasione dei due gol su calcio piazzato dei Reds.

“Fonseca è un allenatore ridicolo, basta così – scrivono sui social – la sua avventura al Milan era destinata a fallire ancor prima di iniziare“.

I tifosi fanno riferimento alla scelta che ha portato la dirigenza rossonera ad ingaggiare il portoghese per questa stagione, che è partita molto male e rischia di finire ancor di più in malo modo se non ci sarà un cambio di rotta: il Derby è alle porte e i rossoneri hanno bisogno quanto prima di ritrovarsi.