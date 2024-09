Dall’Arabia sono sicuri: l’ex tecnico del Milan allenerà Ronaldo

Nuova avventura in vista per l’ex tecnico del Milan. Dall’Arabia piovono conferme: il mister è pronto ad allenare Cristiano Ronaldo.

Tre giornate, ma già un destino appeso ad un filo. È la miglior descrizione per sintetizzare il passato, il presente e il futuro del Milan e, in particolare, del suo allenatore Paulo Fonseca. Il portoghese è arrivato in mezzo a qualche voce scettica. Il pre campionato aveva tuttavia fatto ben sperare i tifosi rossoneri, che avevano visto la propria squadra trionfare nelle amichevoli in America contro Real Madrid, Manchester City e Barcellona.

I risultati maturati nella tournée non sono però stati replicati a campionato avviato. Un Diavolo decisamente insufficiente ha racimolato solamente due punti in tre giornate. Dopo la sosta, Rafa Leao e compagni devono subito riprendere a marciare per non perdere il treno per le zone alte della classifica e non partire con il piede sbagliato in Champions League.

Se così non fosse, allora Fonseca sarebbe già sulla graticola, con l’ombra di un successore a gravare sull’ex Roma. Il portoghese potrebbe così perdere il posto a pochi mesi dal suo arrivo, seguito a quello di Stefano Pioli. Nel frattempo, l’ex allenatore, ancora sotto contratto con il Milan fino al giugno 2025, sarebbe vicino ad una nuova avventura.

Milan, Pioli vicino ad una nuova esperienza da tecnico: le voci dall’Arabia Saudita

In base a quanto affermato da “Falahsport”, l’ex tecnico rossonero sarebbe ad un passo dal diventare il nuovo timoniere dell’Al-Nassr. L’attuale allenatore del club arabo, Luis Castro, sarebbe a forte rischio esonero. La società sarebbe quindi tentata da un cambio in corsa dopo sole due giornate dall’inizio del campionato. Già in estate Pioli sembrava vicinissimo al trasferimento in Medio Oriente, allora per intraprendere un nuovo percorso da tecnico dell’Al-Ittihad.

La trattativa non andò però in porto e, dopo l’addio di Marcelo Gallardo, tornato al River Plate, la squadra in cui spicca il talento di Karim Benzema ha preferito richiamare Laurent Blanc. Dopo pochi mesi, l’artefice dello scudetto rossonero 2021/2022 potrebbe quindi avere una nuova chance a Riyad, in cui avrebbe a disposizione calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic e Sadio Manè, oltre a vecchie conoscenze del calcio europeo come Laporte, Otavio e Simakan.

Quest’anno l’Al-Nassr aspira a qualcosa di più del secondo posto maturato l’annata scorsa. L’asticella è sempre più alta e Stefano Pioli, in caso di approdo, sarebbe chiamato a detronizzare i campioni dell’Al-Hilal.