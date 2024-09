“Deve essere la normalità”: Gabbia parla dopo la vittoria nel derby

Il Milan sfata il tabù Inter: Matteo Gabbia esalta la prestazione della squadra nel post gara.

Il Milan spezza il sortilegio Inter. Dopo sei derby consecutivi persi, la squadra rossonera torna ad in imporsi in un match stracittadino. I ragazzi di mister Paulo Fonseca hanno sfatato il tabù trionfando alla scala del calcio con il punteggio di 2-1. Non è bastato all’Inter il gol di Dimarco, autore dell’1-1 dopo la rete di Pulisic. Il Milan ha deciso la gara nella ripresa, grazie al imperioso stacco di testa su palla inattiva di Gabbia.

Al termine della gara ha parlato proprio il protagonista del gol vittoria, Matteo Gabbia, insieme al man of the match premiato dalla Panini, ovvero, Tijjani Reijnders. I due rossoneri hanno commentato il prestigioso successo ai microfoni di Dazn.

Milan al settimo cielo: le parole nel post gara di Gabbia e Reijnders

È un Milan galvanizzato quello che è uscito dal rettangolo verde di San Siro dopo il successo nel derby. Euforia che si è vista anche negli occhi di Gabbia e Reijnders, hanno commentato a caldo la prestazione della squadra usando parole di grande importanza.

Reijnders: “Abbiamo giocato molto bene stasera, noi dovevamo vincerla a tutti i costi per venire fuori da questo momento. Complimenti alla nostra squadra. Dobbiamo combattere, questa sera i nostri tifosi sono stati straordinari. Ci sono stati vicini nonostante il momento poco felice”.

Gabbia: “Sono contentissimo per noi e per i tifosi. La vittoria è arrivata in un momento abbastanza difficile, questa partita ci darà tanta energia. Sono felicissimo per quella gente che è stupenda. Una partita così e tanta roba, lo spirito di oggi deve essere la normalità. Dando tutto possiamo rendere orgogliosi noi ed i tifosi. Poi a fine campionato tiriamo le somme. È nostro dovere fare il massimo e allenarci bene, per noi è normale. Non dobbiamo avere rimpianti alla fine dei novanta minuti. Siamo sempre di fianco al mister nonostante tutto”.