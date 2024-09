“Farò sentire loro come ci si sente”, Ibrahimovic lancia un chiaro messaggio: squadra avvisata

Il Milan sta attraversando un momento difficile, di seguito riportate le parole di Ibrahimovic che racchiudono un messaggio chiaro alla squadra.

Il Milan ha iniziato la sua stagione deludendo le alte aspettative che si erano create sia per quanto riguarda i risultati, ma soprattutto per le prestazioni in campo. Solo una vittoria, infatti, per la squadra di Paulo Fonseca avvenuta nella quarta giornata di serie A contro il Verona. Anche l’esordio in Champions League contro il Liverpool ha portato con sé diverse critiche per il modo di giocare.

La squadra rossonera, però, deve subito voltare pagina e puntare alla prossima partita. Il calendario, infatti, inizia ad essere sempre più folto e domenica sera alle 20.45 la rosa di Fonseca ha in programma la partita fondamentale contro l’Inter.

Il Derby è sempre un match importante per i tifosi rossoneri, ma non solo. Il risultato di questa partita potrebbe segnare il futuro dell’allenatore, Paulo Fonseca. In caso di partita persa, infatti, la società rossonera starebbe valutando un cambio di panchina per poter dare una svolta alla stagione e cercare di raggiungere gli obiettivi che si era predisposta a inizio campionato.

Milan, le parole di Ibrahimovic sulla squadra

Il Milan è alla ricerca della vittoria per la prossima partita, nel frattempo, però, è uscita l’intervista di Ibrahimovic che ha rilasciato al podcast americano “Firs we feast- Hot Ones” durante la tournée negli Usa del Milan questa estate. L’intervista è stata pubblicata ieri in video su Youtube e di seguito sono riportate le sue parole sulla squadra, con anche un avvertimento nel caso in cui non dovessero arrivare i risultati.

Ibrahimovic dichiara che se giocasse ancora oggi segnerebbe 30 gol a stagione. Ma adesso lavora con il Milan, ha una grande responsabilità ed è grato per l’opportunità.

Proverò questo gioco in ufficio. Senza risultati mangeranno piccante da 1 a 10, ma partirò dal 10 e farò sentire loro come ci si sente quando non si ottengono i risultati.

Sul club, l’ex attaccante afferma come ci sono persone molto brave che lavorano in diversi settori della squadra e tutti stanno facendo un lavoro importante. Sul tour in America sottolinea che è fondamentale per la squadra.

Quando vieni qui i fans ci seguono sempre e vogliono incontrarti e vederti giocare contro altri giocatori, abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare i New York Yankees.

Conclude la sua intervista dichiarando come i giocatori sono pronti per fare bene, per mettere il fuoco e aumentare l’adrenalina per alzare il livello in questa stagione.