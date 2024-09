Fonseca e Ibrahimovic, l’annuncio di Loftus-Cheek: spazzato via ogni dubbio

Le parole di Loftus-Cheek rassicurano i tifosi: il centrocampista non ha dubbi su Fonseca né su Ibrahimovic

“Crediamo tutti pienamente in Fonseca”, debutta così Ruben Loftus-Cheek nell’intervista rilasciata al Times. Nessun dubbio per il centrocampista inglese, uno di quelli più criticati, fra l’altro, in questo inizio di campionato.

Reduce da un’ottima stagione, ma in un sistema di gioco, quello di Pioli, completamente diverso, l’ex Chelsea ammette che c’è ancora bisogno di tempo: “Così impareremo i suoi metodi e a far funzionare le cose. E quando lo faremo, vinceremo. I tifosi vogliono vincere e anche noi“.

Messaggio forte e chiaro, soprattutto per i più scettici. Che parlano di un Fonseca che non ha il controllo della situazione.

Loftus-Cheek e Ibrahimovic: “Se abbiamo domande, è sempre lì”

Loftus-Cheek invece è sicuro che le cose miglioreranno: è solo questione di capire il metodo. Che, come detto, è totalmente diverso rispetto a quello al quale sono abituati da anni.

Un altro tema dell’intervista è la figura di Zlatan Ibrahimovic, anche lui molto criticato a causa dell’assenza all’Olimpico: “Quando è con noi è ovviamene molto motivato. Ci fa capire che siamo in un club prestigioso, che vuole vincere e che crede in noi“.

Inoltre, aggiunge: “Guarda gli allenamenti e abbiamo anche incontri con lui. Se abbiamo domande, è sempre lì. Lui pensa che io possa segnare ancora più gol, che devo stare più dentro o intorno l’area di rigore“.

Idea che evidentemente condivide anche Fonseca, che oggi in conferenza stampa ha risposto a Sarri e a Boban che lo vedrebbero meglio da mezzala: “Li rispetto tanto ma i giocatori li alleno io e ognuno di noi ha le sue idee“.