Futuro Fonseca, piovono conferme: il Milan valuta già il sostituto

Il futuro del tecnico portoghese è fortemente a rischio, la dirigenza ha già in mente il sostituto: tifosi sorpresi.

In seguito al pessimo inizio di stagione, il Milan è chiamato al riscatto. Le prime sortite ufficiali hanno deluso il popolo milanista che aspetta risposte già a partire da domenica, quando andrà in scena il derby con l’Inter. Gara di fondamentale importanza per i rossoneri e soprattutto per Paulo Fonseca, la cui posizione sulla panchina è sempre meno stabile. La dirigenza meneghina ha già individuato il sostituto, ore roventi per il Diavolo.

Milan, derby decisivo per Fonseca: Sarri spettatore interessato

In caso di risultato deludente – sconfitta o prestazione negativa – nel derby di domenica sera, il Milan potrebbe procedere con l’esonero di Paulo Fonseca. Questa la notizia rilasciata da La Gazzetta dello Sport, che pone in evidenza la candidatura di Maurizio Sarri. L’allenatore italiano potrebbe infatti subentrare al posto del portoghese, chiamato a dare immediatamente risposte convincenti.

Un pessimo momento per il Milan, la società mai si sarebbe immaginata un tale inizio. L’unica gioia arrivata finora è l’unica vittoria stagionale conquistata ai danni dei neopromossi del Venezia. Un bottino fin troppo povero per una società di enorme caratura come il Diavolo, pronto a dare una svolta al proprio futuro.