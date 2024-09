“Ho sempre tifato Milan”: il calciatore chiama i rossoneri?

Un calciatore di Serie A ha avvertito il Milan con un bel messaggio: “Ho sempre tifato Milan”; futuro in rossonero per lui?

Il Milan guidato dal nuovo tecnico Paulo Fonseca è fermo ai box a causa degli impegni delle Nazionali, che vede protagonisti anche alcuni calciatori della rosa rossonera. Nonostante i pochi giocatori a disposizione, il tecnico portoghese continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni, tra Campionato e Champions League. Venezia, Liverpool e Inter saranno le prossime avversarie che il Milan dovrà affrontare: tre partite determinanti, per il Milan ma anche per il nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

Milan, futuro rossonero per Okoye? Il portiere non nasconde la sua fede

Con l’inizio di settembre si è chiusa la sessione estiva di mercato, ma le dirigenze rimangono vigili anche durante la stagione qualora si presentassero delle buone occasioni. Nel frattempo, c’è spazio anche per alcune interviste, che rivelano molto: è il caso di Maduka Okoye, portiere classe ’99 dell’Udinese, che in un’intervista ha confessato la sua fede per il rossonero. Chissà se la dirigenza di Via Aldo Rossi ci possa fare un pensierino…

Ai microfoni di The Italian Football Podcast, il portiere della squadra friulana si è lasciato andare ad un’intervista, in cui ha parlato del suo idolo, da cui è nata la fede per il Milan:

Il mio idolo di infanzia? Sempre Nelson Dida, e mai nessun altro: sono cresciuto guardando Dida, stando in porta e immaginando di essere lui. Mi ha dato molta motivazione, per me è il numero 1 al mondo. Forse dovrei fare attenzione a quello che dico, ma ho sempre tifato per il Milan di Dida.

Okoye è un portiere in crescita nel campionato italiano e non è da escludere che una big possa puntare su di lui nel futuro: il Milan, per esempio, che con Maignan, Sportiello e Torriani sicuramente l’anno prossimo farà dei cambiamenti. E chissà che Okoye non possa vestire la maglia del suo idolo…