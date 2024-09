Il Milan ci riprova dopo tre anni: colpo dalla Serie B, è un baby talento

Nuovo tentativo del Milan per il baby talento italiano: i rossoneri pensano al colpo in Serie B per la squadra U23

Per il Milan è stato un inizio di campionato shock. Zero vittorie in tre partite, soltanto due punti e uno spogliatoio bollente per il caso Theo Hernandez e Leao.

Anche oggi Giorgio Furlani ha provato a metterci una pezza (“sorpresi dalla mediaticità della cosa, per noi è un non-caso“) ma la sensazione è che quanto accaduto non sia per nulla casuale.

Adesso ci sono le Nazionali e quindi c’è tempo e modo per far sbollire la cosa, nel frattempo però Fonseca non avrà più di mezza rosa a disposizione per lavorare e sarà difficile risolvere i problemi della squadra.

Intanto il calciomercato si è chiuso con l’arrivo last-minute di Tammy Abraham, presentato proprio oggi in conferenza stampa. Un mercato tutto sommato positivo con cinque ottimi acquisti.

Inoltre, la società ha lavorato tanto anche per il Milan Futuro, con tanti nuovi volti fra cui anche Silvano Vos dall’Ajax, che ha già debuttato e fatto capire chiaramente che col livello della Serie C c’entra molto poco.

Il club vuole continuare ad investire sulla squadra U23 ed è già stato scelto il prossimo obiettivo.

Colpo in Serie B, il Milan ci riprova dopo tre anni

Il Cesena in Serie B ha un progetto tecnico molto importante (affidato all’allenatore Mignani) con tanti giovani coinvolti, fra cui anche una “vecchia conoscenza” dei rossoneri.

Si tratta di Tommaso Berti, trequartista offensivo di grandissimo talento.

Il Milan lo conosce bene perché ha provato a prenderlo tre anni fa; il ragazzo però decise di rifiutare per accettare l’offerta della Fiorentina, sposando così il progetto di Alberto Aquilani.

Un’ottima stagione per lui con la Primavera viola, per poi tornare a Cesena e trascinare la squadra alla promozione in Serie B e adesso è pronto a consacrarsi.

Su di lui, come scrive Calciomercato.com, c’è l’attenzione di tantissime squadre di Serie A fra cui, ovviamente, anche il Milan. Che, come detto, è sempre molto attento ai giovani, italiani e non solo.

I rossoneri, con la squadra U23, stanno mettendo le basi per un futuro roseo e a forti tinte azzurre: Camarda, Zeroli, Bartesaghi, Liberali, Traoré, Sia e tanti altri hanno il potenziale per diventare protagonisti anche con la prima squadra.

A questi potrebbe aggiungersi anche Berti, anche se la concorrenza per lui è davvero spietata.

Il Milan continua quindi a tenerlo d’occhio e a osservare con attenzione la sua crescita. Sarà per lui un campionato, quello di B, molto importante per lo sviluppo, sia dal punto di vista tecnico che mentale e fisico.