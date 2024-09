Il Milan corre ai ripari: possibile colpo last minute, l’obiettivo è accontentare Fonseca

La società deve fare i conti con la grana Bennacer. Il Milan è in emergenza in vista delle prossime delicate sfide.

La stagione del Milan è cominciata nel peggiore dei modi. 0 vittorie in tre gare di campionato e l’ennesima brutta notizia per i tifosi rossoneri. Il grave infortunio occorso a Ismael Bennacer non ci voleva, lungo stop per il giocatore e ora il Milan rischia di trovarsi in seria emergenza.

La società rossonera ha ceduto Adli e Pobega, è arrivato Fofana ma ora l’infortunio occorso a Bennacer danneggia e non poco i rossoneri, attesi – al rientro dalla sosta per le Nazionali – da un lungo filotto di partite. Per questo occhio ai prossimi movimenti, la società e il tecnico stanno valutando tutte le possibilità ed occhio a clamorosi colpi di scena.

Come riporta Calciomercato.it la prima mossa dovrebbe essere l’innesto in rosa di Silvano Vos, giocatore arrivato negli ultimi giorni di mercato. Il centrocampista olandese è stato aggregato inizialmente al Milan Futuro, ma ha dato buone sensazioni sin dall’inizio e non è esclusa l’immediata promozione in prima squadra, un modo per garantire copertura agli uomini di Fonseca. Questa è la prima ipotesi, ma occhio al calciomercato ed una nuova suggestiva ipotesi.

O meglio un ritorno di fiamma con il club che potrebbe decidere di effettuare l’affondo decisivo. Il Milan potrebbe tornare sul centrocampista francese Adrien Rabiot, svincolato dopo l’esperienza alla Juventus.

Mercato Milan, si valuta il possibile colpo a centrocampo

Il club rossonero valuterà Vas e soprattutto deciderà se effettuare l’affondo per Rabiot, giocatore da tempo senza squadra. Il francese ha rifiutato interessanti offerte economiche da Turchia e Arabia Saudita, lo stesso Fabrizio Romano ha sottolineato in questi minuti che Rabiot vuole giocare ancora in un top club e nello specifico in uno dei principali 5 campionati europei.

Rabiot finora ha rifiutato tutte le offerte, insieme alla madre-agente chiede un contratto importante e commissioni importanti, il Milan farà le sue valutazioni e deciderà se fare un sacrificio per arrivare a Rabiot o meno. Al momento in rosa ci sono Fofana, Musah, Reijnders e Loftus Cheek che possono esser utilizzati nel ruolo di centrocampisti, il Milan ha ceduto tanto negli ultimi giorni di mercato e ora Fonseca rischia di trovarsi con gli uomini contati.

Occhio quindi a Rabiot, possibile opportunità a sorpresa con il club pronto a tornare sul mercato e valutare un nuovo importante rinforzo.