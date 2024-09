Il Milan Futuro perde un titolare: indisponibile contro il Rimini

Infortunio per un titolare del Milan Futuro: il centrocampista non ci sarà per la partita di stasera contro il Rimini

Il Milan Futuro sta per scendere in campo contro il Rimini per la quarta giornata di Lega Pro. Per adesso la squadra di Daniele Bonera ha raccolto soltanto due punti.

L’ultimo pareggio, contro la Torres, è stato molto importante considerando la forza e l’esperienza dell’avversario.

Adesso c’è il Rimini fuori casa e l’obiettivo, ovviamente, è trovare la prima vittoria.

Non sarà semplice anche perché il Milan Futuro non avrà a disposizione un titolare: Silvano Vos.

Rimini-Milan Futuro, Vos non ci sarà: ecco perché

L’olandese, preso in estate dall’Ajax e acquistato per circa 5 milioni, ha preso una botta molto forte proprio nel match contro la Torres e per questo non è al meglio per la partita di stasera.

Bonera ha deciso di non rischiarlo e quindi non è nemmeno in panchina.

Nella formazione titolare manca ancora Mattia Liberali, al suo posto c’è ancora Hodzic, uno dei tanti acquisti dell’ultima sessione di mercato. In campo dal primo minuto, invece, Camarda (da centravanti) e Zeroli.

In difesa c’è Jimenez a destra con Bartesaghi a sinistra perché al centro gioca titolare Coubis con Minotti. In mezzo al campo, al fianco di capitan Zeroli, il nuovo arrivo Sandri.