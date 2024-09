Inter-Milan, Fonseca è netto dopo la vittoria: il tecnico risponde alle polemiche

Il Milan torna a vincere un derby, Inter ko. Paulo Fonseca si toglie un sassolino dalla scarpa durante il post match.

Il Milan torna ad assaporare il dolce gusto di una vittoria nel derby. Dopo sei confronti stracittadini persi consecutivamente, la squadra rossonera questa sera ha ritrovato il successo in un match contro l’Inter di Simone Inzaghi. La formazione guidata da Paulo Fonseca ha messo le mani sui tre punti imponendosi con il punteggio di 2-1, maturato dai gol di Pulisic e Gabbia. A nulla è servita la rete dell’1-1 siglato da Dimarco. La vittoria rossonera è stata analizzata nel post gara da Paulo Fonseca, che ai microfoni di Dazn è stato molto schietto, sopratutto sul suo futuro.

Fonseca è chiaro e inciso dopo la vittoria

Al termine della gara, è stato un Paulo Fonseca molto diretto e inciso quello che si è prestato ai microfoni di Dazn. Il tecnico del Milan ha parlato anche del suo futuro: “Vittoria del coraggio? È stata una partita importante perché è il derby, non vincevamo da tanto. Era importante per il momento da cui venivamo. Oggi i giocatori hanno mostrato tanto coraggio, abbiamo meritato di vincere. Non ricordo una squadra che ha creato così tanti problemi all’Inter come noi stasera”.

Sul cambio modulo: “Non è stato cambiato nulla, abbiamo giocato con la stessa struttura. Quello che abbiamo cambiato sono stati i giocatori. La prima intenzione era di andare con Fofana tra i difensori centrali se ci fossero state difficoltà. Morata ha fatto lo stesso ruolo di Reijnders contro il Liverpool. Sono giocatori diversi perché Alvaro arriva più facilmente avanti, è stato importante essere vicini ad Abraham, che ha fatto un gran lavoro”.

Sul futuro: “Tranquillo per una settimana con questa vittoria? Per me è lo stesso. Io non sento e non guardo, sarà una settimana con un po’ di fiducia. Per me quello che è improntante è continuare a lavorare. Dobbiamo ancora migliore tanto, ma oggi è stata sopratutto una vittoria dei giocatori. Per me è importante vedere i giocatori credere nelle nostre idee”.