Inter-Milan, Fonseca ha le idee chiare: il tecnico esclude un big dalla formazione titolare

Paulo Fonseca ha le idee abbastanza chiare in vista del derby di Milano. Il tecnico avrebbe deciso di escludere un top dai titolari.

La parola d’ordine in casa Milan è una: vietato sbagliare. Paulo Fonseca non può più permettersi ulteriori passi falsi, in gioco c’è la panchina rossonera. Il tecnico portoghese si giocherà il tutto per tutto domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi, con la speranza di vincere e convincere per tenersi stretto il timone del Milan. In questo avvio di stagione, i rossoneri hanno collezionato una sola vittoria, contro il Venezia. Successo arrivato dopo tre gare a secco, in cui sono arrivati appena 2 punti.

Il Milan non sta vivendo un bel momento, sia sul piano della forma che in termini di risultati. L’ultima tegola è arrivata proprio questa settimana, in occasione del debutto stagionale in Champions League. La squadra di Fonseca ha rimediato una sonora lezione nella sfida interna contro il Liverpool di Slot, ko che ha ulteriormente fatto divampare gli animi nell’ambiente rossonero. Fonseca sarebbe ormai giunto all’ultima spiaggia, nonostante le poche partire avute a sua disposizione. Il tecnico proverà a far cambiare idea a tutto l’ambiente Milan provando a fare risultato nel derby di Milano. L’ex Roma vuole dare una svolta e per questo sta studiando la miglior formazione da mandare in campo.

Fonseca ha le idee chiare: il tecnico fa fuori un big dalla formazione titolare

Il Milan brama il riscatto ed ha tutte le intenzioni di sfruttare il derby con i cugini per uscire da un periodo a dir poco negativo. Paulo Fonseca non vuole lasciare nulla di intentato. Il tecnico sta riflettendo in modo attento sulle possibile scelte da compiere per mandare in campo la giusta formazione anti Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe le idee molto chiare in merito. L’allenatore lusingato dovrebbe fare affidamento su quelli che sono i giocatori più rappresentativi del club, eccetto uno.

Nelle idee di Fonseca non ci sarebbe Fikayo Tomori. Dopo la prestazione poco convincente contro il Liverpool, il difensore inglese dovrebbe partire dalla panchina per il derby. Il tecnico portoghese sarebbe più propenso ad escludere l’ex Chelsea dalla formazione titolare in vista dell’Inter, contendendo spazio dal primo minuto a Matteo Gabbia.

A completare la difesa dovrebbero essere Calabria, recuperato del tutto dai fastidi al polpaccio, Pavlovic e Theo Hernandez. Pochi dubbi, anzi quasi zero, per la porta, che vedrà Maignan pronto a sporcarsi i guantoni. L’estremo difensore, uscito per diversi problemi al ginocchio, adesso sta bene ed ha voglia di rispondere presente alla gara di domenica partendo dall’inizio.

Per il lavoro in mediana, salgono le quotazioni del tandem Fofana-Reijnders. Fonseca dovrebbe farà affidamento su loro due per dare quantità e qualità in mezzo al campo. Mentre sugli esterni, salvo ripensamenti, dovrebbero esserci Pulisic e Leao, con Loftus-Cheek sulla trequarti e Morata unica punta.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.