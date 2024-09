Inter-Milan, Ibrahimovic a Milanello anche oggi: c’è una buona notizia

Ibrahimovic a Milanello anche oggi, lo svedese ancora vicino alla squadra in vista del derby. Le ultime su Thiaw

Nonostante le continue voci in merito al possibile esonero di Fonseca, a Milanello si continua a lavorare in preparazione del derby di domenica contro l‘Inter. Che, a meno di colpi di scena, rischia di diventare un dentro o fuori per l’allenatore.

La buona notizia di questi giorni è il rientro di Mike Maignan, tornato a disposizione dopo lo stop nel match contro il Liverpool. Il portiere sarà quindi titolare contro i nerazzurri.

Il ballottaggio principale riguarda la difesa con Gabbia che sta insidiando Tomori per un posto da titolare al fianco di Pavlovic. E, a proposito di difesa, non dovrebbe esserci ancora Malick Thiaw.

Alle prese con un ignoto problema alla caviglia, il difensore è fuori da quasi un mese e oggi, come riportato da Sky Sport, ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, ed è quindi una buona notizia in vista del rientro. Difficile però pensare un ritorno al derby.

Milan, Ibrahimovic di nuovo a Milanello

Durante la seduta di stamattina era presente ancora Zlatan Ibrahimovic, che aveva fatto visita alla squadra – con tanto di colloqui con alcuni giocatori e con Fonseca – anche nella giornata di ieri.

Lo svedese, molto criticato prima per la lunga assenza e poi per le dichiarazioni fuori luogo di martedì, sta provando a far sentire la sua vicinanza alla squadra in questi delicati giorni pre derby.

Ibra sa quanto sarebbe importante provare a fare risultato dopo sei sconfitte di fila e, al tempo stesso, sa anche quanto sarebbe un disastro perdere anche il settimo.

A quel punto sarebbe inevitabile la decisione di cambiare guida tecnica, con Terzic, Sarri o Tudor in prima linea come possibili sostituti.