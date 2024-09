La posizione del Milan su Fonseca: decisione presa

Idee chiare del Milan sul futuro dell’allenatore: per adesso non c’è in discussione, ma… Cosa filtra da Milanello secondo Sky

Il Milan è già in crisi. Nelle prime tre giornate di campionato, la squadra rossonera non ha ancora vinto e ha raccolto soltanto due punti.

Contro la Lazio all’Olimpico un’altra brutta prestazione, ma soprattutto altre due reti subite: sono sei in tre partite, e tutte molto simili fra loro.

Se la fase difensiva continua a fare acqua da tutte le parti, si può dire che anche quella offensiva di certo non regala gioie.

Insomma, il Milan di Fonseca non sta funzionando. In niente.

I tifosi, mai realmente convinti della scelta del tecnico, sono in rivolta sui social. C’è anche chi vorrebbe l’esonero immediato ma non è un’ipotesi reale al momento.

Il problema è che dopo la sosta ci sarà un trittico di partite molto complicate e questo può complicare seriamente la posizione di Fonseca.

Fonseca non rischia l’esonero, per adesso

La sosta è per il Milan una buona notizia: in questo modo si avrà del tempo per fare delle riflessioni e mettere un po’ di acqua sul fuoco, soprattutto dopo il caso Theo Hernandez e Leao (esclusi dalla formazione titolare), che non hanno partecipato al Cooling Break.

Nel post-partita sia Theo che Fonseca hanno provato a ridimensionare quanto accaduto ma è chiaro che qualcosa che non va c’è.

Ora ci sarà tempo per “sbollire” con i calciatori che raggiungeranno i vari ritiri delle Nazionali, dopodiché non si può davvero più sbagliare.

Al rientro dalla sosta il Milan dovrà affrontare in ordine: Venezia, Liverpool e Inter. Un filotto complicatissimo e che può diventare una base di valutazione più seria della situazione Fonseca.

Come scrive Sky Sport, la posizione dell’ex Lille verrà valutata dopo questo blocco di gare.

Al momento non c’è nessuna volontà né intenzione di cambiare tecnico: la società è convinta di aver scelto il profilo migliore (sempre in un’ottica di costi ridotti) e vuole crederci, ma è chiaro che se le cose dovessero degenerare dopo quelle tre partite si dovrà per forza fare il punto della situazione.

Il precedente Pioli, nella scorsa stagione, ci ha insegnato che questa società difficilmente esonera gli allenatori, così da evitare di averne troppi a libro paga (al momento l’ex tecnico è ancora sotto contratto), ecco perché è complicato pensare ad un esonero.

Se le cose però dovessero andare malissimo, sarà inevitabile almeno valutarlo.

Insomma, un inizio peggiore per questo nuovo ciclo non poteva esserci. Fonseca è già alle prese con i primi malumori di tutto l’ambiente e i margini di miglioramento sono sempre più sottili.