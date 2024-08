Lazio-Milan, Pavlovic rimprovera i rossoneri: l’ha detto in diretta!

Autore del primo gol con la maglia rossonera, Strahinja Pavlović ha lasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo Lazio-Milan.

Il Milan di Paulo Fonseca non va oltre il pareggio all’Olimpico, contro la Lazio: tra biancocelesti e rossoneri finisce 2 a 2. Ad aprire le danze delle marcature è il neo acquisto rossonero, Strahinja Pavlović, che ha superato Provedel con un bel colpo di testa su corner. Per la Lazio sono andati in gol Castellanos e Dia, mentre a pareggiare i conti per la squadra rossonera è stato Leao. Con il pareggio dell’Olimpico, il Milan chiude queste prime tre giornate di Serie A con 2 punti in classifica, 5 gol fatti e 6 subiti.

Lazio-Milan, le parole Pavlovic sulla fase difensiva

Al termine del match tra Lazio e Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto il nuovo difensore del Milan, Pavlovic: il serbo, classe 2001, dopo aver sfiorato il gol contro il Parma, questa sera ha trovato la sua prima rete con la maglia rossonera. Queste le parole in merito al gol:

Ho segnato un bel gol sta sera, sono felice di aver segnato, ma mi sarebbe piaciuto fosse stato un gol da tre punti.

Poi sulle cose da migliorare, in particolare la fase difensiva: Pavlovic ha rimproverato un pò tutta la squadra.