L’ex Milan saluta il calcio: “Grazie per la magia”

Un ex Milan appende gli scarpini al chiodo e saluta il calcio giocato;: il club rossonero lo saluta sui social.

Jeremy Menez lascia il calcio giocato. L’attaccante francese, in un video postato su X dal giornalista Jonathan Beilin, ha annunciato il suo addio al calcio.

Menez dice addio al calcio: il messaggio del Milan

L’ex Milan e Roma, svincolato dopo l’esperienza al Bari, ha annunciato la sua avventura nella Kings League.

Menez ha vestito per due stagioni la maglia del Milan, dal 2014 al 2016. L’attaccante con Filippo Inzaghi come allenatore fu impiegato come finto 9 segnando 16 reti in 34 partite. Con Sinisa Mihajlovic prima e Cristian Brocchi poi cambiarono le statistiche: 4 reti in sole 12 partite.