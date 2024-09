LIVE – Bayer Leverkusen-Milan, Fonseca in conferenza stampa: le sue parole

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra il Bayer Leverkusen e il Milan.

Tra poco più di 24 ore il Milan tornerà a sentire la musichetta della Champions League. I Rossoneri, che stanno senza dubbio vivendo il loro miglior momento della stagione, sfideranno in Germania il Bayer Leverkusen nella gara valida per la seconda giornata della massima competizione europea. In questi minuti Paulo Fonseca ha preso parte alla conferenza stampa, presentando il big match di domani e spiegando cosa vuole dalla sua squadra.

Le parole di Fonseca in conferenza stampa

Il tecnico portoghese è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match. Di seguito le sue parole:

CAMBI – Non penso di cambiare: noi dobbiamo avere continuità. Sappiamo che è una partita diversa, molto difficile come quella che abbiamo avuto con il Liverpool. Sarà un buon test per valutare le nostre qualità difensive. Domani dovremo essere perfetti. CAPITANO – I capitani sono i giocatori con più partite nel club. Io voglio una leadership condivisa, più allargata. Abbiamo la possibilità di avere più capitani e vogliamo condividere questa responsabilità. Probabilmente domani sarà un altro giocatore ad essere capitano. MORATA – Ha fatto un grosso sforzo per giocare l’ultima partita. È in dubbio e lo gestiremo. Vediamo come starà domani, non vogliamo correre rischi. SENSAZIONI – Io sono sempre fiducioso. È vero che abbiamo fatto bene nelle ultime gare, ma la Serie A è molto diversa dalla Champions League. Oggi ho sentito le parole di Xabi Alonso e le parole sono sempre le stesse: squadra molto brava a difendere. Io però voglio qualcosa di diverso per il mio Milan.

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN – Ho guardato quella partita. Questo dimostra quanto la Serie A sia difficile. In Germania loro non sono abituate a giocare contro squadra che giocano uomo a uomo. Noi non siamo come l’Atalanta e sicuramente non sarà lo stesso della finale. NUOVA CHAMPIONS LEAGUE – Quando preparo la partita, preparo tutti i momenti. Ho allenato la squadra per difendere molto bene, ma anche per impostare con la palla al piede. Magari domani ci difenderemo di più, ma vogliamo comunque essere offensivi. ERRORI CONTRO IL LIVERPOOL – Quando si sbaglia difensivamente contro queste squadre è difficile fare risultato. Contro il Liverpool abbiamo sbagliato troppo in difesa, ma anche qualche occasione negli ultimi metri. MODULO – Possiamo essere tante cose, dipende dal momento della partita e dove stiamo giocando. Quando giochiamo con Morata e Abraham siamo più forti sia offensivamente che difensivamente.

Queste le dichiarazioni di Fonseca in conferenza stampa. Tanti temi affrontati, come la scelta di affidare la fascia da capitano a più giocatori. Parole anche sulle condizioni di Alvaro Morata, ancora in dubbio per una maglia da titolare.