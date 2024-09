LIVE – Conferenza stampa pre Milan-Liverpool: le parole di Morata

Alvaro Morata presenta la super sfida che apre la Champions League del Milan contro il Liverpool. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

Il rotondo 4-0 rifilato al Venezia è solo l’inizio del percorso del Milan. La squadra di Fonseca ha finalmente trovato il sorriso, ma all’orizzonte il tasso tecnico delle partite si alza drasticamente. A partire da domani, quando i rossoneri saranno di scena per la prima volta nella nuova formula della Champions League. A “San Siro” arriva il Liverpool del nuovo tecnico Arne Slot, reduce da una sconfitta di misura contro il Nottingham Forest.

La gara di apertura può essere già fondamentale per il Diavolo ma anche un’eventuale iniezione di fiducia in vista del prosieguo della stagione. Il focus, ora, è tutto sui Reds, compagine di esperienza che può far male. La super sfida è stata presentata nella conferenza stampa di vigilia da Alvaro Morata. Di seguito le sue parole: